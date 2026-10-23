Güneydoğu'nun zirvesine kayak merkezi! 6 ay boyunca kayak keyfi yaşanacak

Batman'ın Sason ilçesinde, 2 bin 978 metre yüksekliğiyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en yüksek dağı olan Mereto Dağı'na kayak merkezi kuruluyor. Bu sezon açılması hedeflenen merkezde 150 metrelik kayak pisti, kafeler, karavan ve çadır alanları bulunacak. İlçe merkezinden yarım saatte ulaşılabilecek tesiste, hava şartlarına bağlı olarak kasım ayından nisan sonuna kadar kayak yapılabilecek.

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Batman'ın Sason ilçesindeki 2 bin 978 metre rakımlı Mereto Dağı'na kayak merkezi kuruluyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en yüksek dağı olan, yüksekliği ve iklimi sayesinde yaz aylarında dahi zirvesinde kar olan Mereto Dağı'nın doğa turizminin yanı sıra kış turizmine de ev sahipliği yapması amacıyla Valilik öncülüğünde İl Özel İdaresinin finansman desteğiyle çalışma başlatıldı.

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150 METRELİK PİST OLACAK

Dağın 2 bin 350 metre rakımında kurulumu devam eden Mereto Dağı Kayak Merkezi'nde, yaklaşık 150 metrelik pist, karşılama alanı, konveyör bant (kızak alanlarında ve yürüyüş yollarında kayakçıları yokuş yukarı kolayca taşımaya yarayan hareketli bant sistemi), istasyon kafeleri, karavan ve çadır park alanları yer alacak.

Sason Kaymakamı Furkan Başar, Mereto Dağı'nın 2 bin 978 metre yüksekliğiyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en yüksek dağı olduğunu belirtti.

Mereto Dağı'nın 2 bin 350 metre rakımına bir kayak merkezi kazandırmak amacıyla çalışmaların devam ettiğini söyleyen Başar, "Yaklaşık 150 metrelik kayak pistinin içerisinde bulunuyoruz. İnşaatımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Kayak merkezi fikri Sayın Valimizin talimatları ve milletvekilimizin destekleriyle Batman'da turizmi 365 güne yaymak adına yapılan en büyük çalışmalardan biridir." ifadelerini kullandı.

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MAVİ KATEGORİDE YER ALACAK

Başar, yüzde 16'lık eğimiyle kayak pistinin, yeni başlayan ve orta seviyedeki kayakçılar için uygun olan mavi kategoride olacağını söyleyerek, şunları belirtti:

"Yol güzergahında istasyon kafelerde gelen kahvaltı yapıp dinlenebilecekler. Kayak merkezine gelen misafirlerimiz de çocuklarıyla gün boyu eğlenebilecekler. Karavan park alanları, çadır kamp alanlarında da misafirlerimiz Mereto Dağı'nda konaklayabilecekler. Mevsim şartlarına göre kasım ayının başından nisan sonuna kadar Mereto Dağı Kayak Merkezi'nde sporseverlerimiz kayak yapma imkanına sahip olacaklar. Şu an Mereto Dağı'nın her bir yanında çok yoğun çalışma yürütülüyor. Merkezi bu sezona yetiştirmeye çalışıyoruz."

Bölgede kurulan huzur ve güven ortamı ile Mereto Dağı Kayak Merkezi'ne büyük bir ziyaretçi ilgisi olmasını beklediklerini söyleyen Başar, bölgedeki vatandaşların ziyaretçileri karşılamak amacıyla sabırsızlandığını kaydetti.

Sason Kaymakamı Furkan Başar

19 KİLOMETRE YOL YAPILDI

Batman Valisi Ekrem Canalp'in talimatlarıyla ve İl Özel İdaresinin destekleriyle kayakseverleri en kısa zamanda ağırlayabilmek amacıyla çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Başar, güvenlik yolu kapsamında Mereto Dağı'nda 19 kilometrelik sıcak asfalt çalışmasının da tamamlandığını, bu yolun 12 kilometresine vatandaşların can ve mal güvenliği için çelik bariyerler döşendiğini, misafirlerin Sason ilçe merkezinden yarım saat gibi kısa bir sürede kayak merkezine ulaşabileceklerini ifade etti.

Başar, "Tüm bu güzellikleri görmek için başta bölgemiz olmak üzere ülkemizin her tarafından vatandaşlarımızı Batman'a, Sason'a, Mereto Dağı'na bekliyoruz. Çalışmaların tamamlanmasıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne yeni bir kayak merkezi kazandırmış olacağız. Yerli ve yabancı turistler artık bölgeyi kış turizmi kapsamında da ziyaret edebilecek." diye konuştu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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