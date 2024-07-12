Gurbetçi görevini yaptı, tatile geliyor! Kapıkule yine rekor kırdı...

Almanya’daki Avrupa Futbol Şampiyonasında A Milli Futbol Takımımıza verdikleri büyük destekle ‘bizim çocukları’ evlerinde gibi hissettiren, bunun için tatillerini erteleyen gurbetçilerimiz görevlerini başarıyla tamamlamanın huzuruyla akın akın ana vatana geliyor.

Edirne Valiliğinin açıkladığı istatistiklere göre hafta sonu Kapıkule Sınır Kapısı’ndan giriş yapan yolcu ve araç sayısı bakımından bütün zamanların rekoru kırıldı. Pazar günü 9 bin 5 binek araç ve 38 bin 692 yolcu Kapıkule’den Türkiye’ye giriş yaptı.

Kapıkule, Hamzabeyli, Dereköy, Pazarkule ve İpsala Sınır Kapılarından 22 Haziran tarihinden bu yana 150 bin araçla 575 bine yakın yolcu geldi.

Öte yandan gümrük ve polis ekipleri, yurda gelen gurbetçilerin bekleme sürelerini en aza indirmek için yoğun mesai harcarken jandarma personeli ise sınır kapısının çıkışındaki kontrol noktasında gurbetçileri şekerle karşılayıp çocuklara balon hediye ediyor.