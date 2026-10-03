Rize'de aktarlık yapan Mehmet Karali, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları neticesinde damıtma yöntemi kullanarak hamsili krem üretti. Kremin cilt bariyerini yenilediğini belirten Rizeli aktar, ürünün akşamları sürülmesini tavsiye etti.

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Rize'de aktarlık faaliyeti yürüten Mehmet Karali, bölgenin simgesi olan hamsiyi cilt bakım ürününe dönüştürdü. Vatandaşların deniz ürünleriyle ilgili cilt kremi talebi üzerine yaklaşık 5 yıl süren araştırma-geliştirme ve damıtma çalışmaları gerçekleştiren Karali, profesyonel destek alarak hamsili kremin üretimini tamamladı. Ürünün cilt bariyerini yenilediğini belirten Karali, çalışmalarını ticari boyuta taşımak için hazırlıklarını sürdürürken, ilerleyen süreçte alabalık yağı kremi üretmeyi de hedeflediğini ifade etti.

Hamsi bu kez balıkçı tezgahında değil! Rizeli aktar üretti, tüm bildiklerinizi unutturacak: Gündüz kullanmayın

"İNSANLAR BİZDEN TALEP ETTİ"

Rizeli aktar Mehmet Karali, vatandaşların deniz ürünlerinden bir cilt kremi talep ettiğini, onun da aklına direkt hamsinin geldiğini ifade ederek "Rizeliyim. Rize'den çok meşhurlar çıktı, biz de dedik ki bunların peşinden gidelim. Dedik ki böyle böyle aktar işine başladık, yaklaşık bir 7-8 seneden beri. Ama dedik bunu beklemekle olmaz tabii, bir şeyler üretelim dedik yani. Bir şeyler üretelim insanlara, Ümmet-i Muhammed'e faydalı olsun diye böyle hamsili kremi de yaptık. Asıl işimiz bizim kuyruk yağı kremidir. Ama insanlar talep etti bizden. Dediler ki; 'Acaba cilt için bir krem yapabilir miyiz balıklarla alakalı, işte deniz Rize'de hemen yakında denizimiz var. Yani denizle alakalı bir ürün yapabilir miyiz?' Dedik yaparız tabii. Şu anda hamsili kremi yaptık" dedi.

Hamsi bu kez balıkçı tezgahında değil! Rizeli aktar üretti, tüm bildiklerinizi unutturacak: Gündüz kullanmayın

"CİLDE MÜTHİŞ BİR ENERJİ KATAR"

Yaklaşık 4-5 yıllık bir çalışma sürecinin ardından geliştirilen ürünün test ve hazırlık aşamaları devam etiğini dile getiren Karali "Hamsili kremi akşamları, ince bir tabaka yatmadan önce cildimize sürersek, cilt bariyerini yeniler, düzenler, cildimizi temizler, cilde müthiş bir enerji katar. Yani cilt yenileme özelliği vardır. Bu hamsili kremi Rizeli olarak yani dünyaya anlatmamız lazım yani. Hamsiden biliyorsunuz şey yaptılar, hamsili simit yaptılar, hamsi reçelini yaptılar. Biz hamsiden yakında inşallah kadayıf da yapacağız, kılçığından. Şimdi kremini yaptık. İnşallah yani bayağı çalıştık, profesyonel de bir destek aldık. Şu anda ticari olarak değil, çalışmalarımızı yapıyoruz yapmaya devam ediyoruz. Ar-Ge çalışmalarımız sürüyor ama 4-5 seneden beri emek harcadık buna. Damıtma yöntemiyle beraber bu hamsili kremi yapmaya başladık ve başarılı bir sonuç elde ettik. Şu anda sezon olarak hamsinin yağı çok değil, yakın zamanda yağını da yapacağız. Çünkü 2-3 kilodan ancak 20 gram yağ çıkar. Şimdilik kremini yaptık. Müthiş bir ürün yakaladık. İçeriği de çok güzel, farklı yağlar da ekledik ona" ifadelerini kullandı.

Hamsi bu kez balıkçı tezgahında değil! Rizeli aktar üretti, tüm bildiklerinizi unutturacak: Gündüz kullanmayın

"GÜNDÜZ SÜRMEYELİM, HAMSİ KOKARIZ"

Ürünün kullanım şekli ve özelliklerini de anlatan Karali "Niyetimiz yani insanlara, Ümmet-i Muhammed'e faydalı olmaktır. Ondan dolayı böyle bir krem çıkardık. Yani kullanılabilir, kokusu evet bazen ağır gelebilir ama akşamları sürelim onu, gündüz çıkmayalım tabii hamsi kokabiliriz. Biraz daha çok naif bir krem oldu yani. Herkesin de kullanmasını tavsiye ediyorum yani. En azından hamsili krem olarak dünya literatürüne ilk defa giren bir kremi yaptık yani hamsili krem diye" şeklinde konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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