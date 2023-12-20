Karadeniz böyle bolluk görmedi! Hamside son 25 yılın rekoru

20 Aralık 2023 14:41 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 14:46

Karadeniz’de son 25 yılın en bereketli hamsi sezonu yaşanırken özellikle bugün tahminlerin üzerinde bir bolluk yaşandı. Hamsinin yanı sıra istavrit, mezgit gibi balıklar teazgahları şenlendirdi.

HAMSİNİN KİLOSU DÜŞTÜ

Dün tezgahlarda kilosu 50 TL’den satılan hamsi bugün bol miktarda gelince fiyatı 35 TL’ye gerilerken balıkçı esnaftan Turgay Memiş, bugün itibariyle son 25 yılın en bereketli hamsi sezonunu yaşadıklarını söyledi.

Karadeniz halkının bu sene hamsiye doyduğunu belirten esnaflar, "Dün hamsinin kilosu 40-50 TL civarında idi. Karadeniz’in simgesi olan hamsiden vatandaşımız bu sezon bol bol yedi diyebiliriz. Bu sezon son 25 yılın en bereketli hamsisi oldu böyle olacağını hiç tahmin etmemiştik, tahminlerin çok üzerinde hamsi oldu. Bu bolluk tahminen ocak ayının sonuna kadar sürer. Diğer balık çeşitlerimizin fiyatları ise mezgit 100-125 TL, istavrit 40-50 TL" dedi.