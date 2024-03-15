Harabeye dönen 300 yıllık cami için mahalleli isyan etti: Cenazemizi kaldıramıyoruz!

Depremde hasar gördüğü için boşaltılan 300 yıllık Aksaray Camii, bakımsızlıktan harabeye döndü. İbadete kapatılan cami yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalırken, mahalle sakinleri "Cenazemizi kaldıramıyoruz!" diyerek bu duruma isyan etti.

Elazığ’da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremde 37 kişi hayatını kaybederken, on binlerce yapı ağır hasar aldı.

Şehir merkezinin en eski yerleşim yerlerinden olan Aksaray Mahallesi'ndeki 300 yıllık Aksaray Camii de ağır hasar alarak ibadete kapatıldı.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler ve çıkan yangın ise tarihi camiyi metruk bir yapı haline getirdi.

Caminin restorasyonunun 4 yıldır yılan hikayesine döndüğünü dile getiren vatandaşlar, tarihi caminin bir an önce yeniden restore edilerek ibadete açılmasını talep etti.

"TARİHİ ESER OLDUĞU İÇİN YIKIMI GERÇEKLEŞMEDİ"

Aksaray Mahallesi Muhtarı Özcan Bal caminin başına gelenler hakkında şunları söyledi:

“Bundan dolayı da eski yapılar mahallemizde oldukça fazla. 2020’de bir deprem süreci geçirdik. Bu depremle beraber 300 yapımız ağır hasar almıştı. Bununla birlikte 1700 yılından beridir burada olan yaklaşık 300 yıllık camimize de o süre zarfında ağır hasardan ziyade acil yıkım kararı verilmişti.

Tarihi eser olduğu için yıkımı gerçekleşmedi. Diyarbakır Vakıflar Kurulu ile görüştüğümüzde bizlere caminin bir an önce eski mimarisine uygun şekilde tadilatının yapılarak mahallemize kazandırılacağı söylendi.

Depremin ardından caminin içerisinde bulunan malzemelerin çoğu çalınmıştı. O süreçte bir yangın oldu ve bütün camları açıktı. Yangın esnasında birisi içerisinde olmuş olsaydı bunun altından kalkamazdık. Görsel anlamda bizim için çok değerli olan 300 yıllık camiyi dışarıdan gelen vatandaşların bu şekilde görmesini istemiyoruz” dedi.

"CENAZEMİZİ KALDIRAMIYORUZ"

Caminin tarihi eser olduğunu belirten mahalle sakinlerinden Reşit Kılıç, “Elazığ’daki camiler içerisinde en eski camilerden bir tanesidir. 1700’lü yıllarda yapılmış ve koruma altında olan bir camidir.

4 yıldır caminin restoresi yılan hikayesine döndü. Bölgede cenazemizi kaldıramıyoruz, cuma namazlarında sıkıntı yaşıyoruz.

Bu cami depremde hasar gördü ve tadilatı yapılacak denilmesine rağmen yapılmadı. Depremin ardından elektrik hatasından bir yangın çıktı ve bu şekle geldi. Bir an önce tarihi eser camimizin tekrar restore edilerek mahallede yaşayan vatandaşların hizmetine sunulmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.