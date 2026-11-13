Bitlis'in Ahlat ilçesinde hasat dönemine denk gelen yağış ve kar yağışı, patates ve fasulye üreticilerini zor durumda bıraktı. Tarlada kalan ürünlerin don olayından etkilendiği ilçede yaklaşık 10 bin dekar patates ve 5 bin dekar fasulye ekili alan zarar gördü. Hasadını tamamlayamayan çiftçiler, devlet desteği bekliyor.

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Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden Bitlis'in Ahlat ilçesinde, bu yıl hasat dönemi olumsuz hava şartları gölgesinde geçiyor. Hasat döneminde yaklaşık 15-20 gün boyunca etkili olan yağışların ardından gelen kar yağışı ve dondurucu soğuklar, tarlada kalan patates ve fasulye ürünlerine zarar verdi. Olumsuz hava şartları nedeniyle çok sayıda çiftçi hasadını zamanında tamamlayamazken, patateslerin bir bölümü toprak altında dondu. Yaşanan don olayının ardından ürünlerini çıkaramayan üreticiler, hem mahsul kaybı hem de artan üretim maliyetleri nedeniyle zor günler geçiriyor.

Hasat dönemine denk geldi, çiftçi çaresiz! Binlerce dekarlık ürün toprak altında

15 BİN DEKAR ALAN DON OLAYINDAN ETKİLENDİ

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Ahlat Ziraat Odası Genel Sekreteri Hüseyin Demirden, patates ve fasulye hasadının başladığı dönemde etkili olan uzun süreli yağışların ardından kar yağışı ve don olayının yaşandığını söyledi.

Hasat dönemine denk geldi, çiftçi çaresiz! Binlerce dekarlık ürün toprak altında

Olumsuz hava şartları nedeniyle ürünlerin büyük zarar gördüğünü belirten Demirden, çiftçilerin ciddi mağduriyet yaşadığını ifade ederek, "Ürünlerimizin tamamı don olayından etkilendi. Kar yağışı ve soğuk havayla birlikte mahsullerimiz büyük zarar gördü. Devletimizden yardım bekliyoruz. Yaklaşık 10 bin dekar alanda patates, 5 bin dekar alanda ise fasulye ekili alan don olayından etkilendi. Çiftçilerimiz şu anda patateslerini topraktan çıkaramıyor. Büyük bir mağduriyet yaşıyoruz" dedi.

Hasat dönemine denk geldi, çiftçi çaresiz! Binlerce dekarlık ürün toprak altında

PATATESLER TOPRAK ALTINDA ÇÜRÜMEYE BAŞLADI

Ahlatlı çiftçilerden İmran Hakverdioğlu da, bu yıl mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen yağışlar nedeniyle hasadı zamanında tamamlayamadıklarını belirterek, yaşadıkları zararın boyutunu anlattı. Yaklaşık 200 dekar alanda patates üretimi yaptığını, ancak bunun yalnızca 100 dekarlık bölümünün hasadını gerçekleştirebildiğini ifade eden Hakverdioğlu, geri kalan ürünlerin yağışlar nedeniyle tarlada kaldığını söyledi.

Hasat dönemine denk geldi, çiftçi çaresiz! Binlerce dekarlık ürün toprak altında

Son günlerde etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğukların patateslere büyük zarar verdiğini belirten Hakverdioğlu, şöyle konuştu: "Bölgemizde ağırlıklı olarak patates ve fasulye üretimi yapılıyor. Ancak bu yıl aşırı yağışlar nedeniyle mahsullerimizi zamanında sökemedik. Mevsim normallerinin üzerinde yağış aldık ve patateslerimiz tarlada kaldı. Yaklaşık 200 dekar alanda patates üretimimiz var. Bunun 100 dekarlık bölümünü sökebildik. Geri kalan kısmı ise yağmur ve çamur nedeniyle tarlada kaldı. Birkaç gün önce yağan karla birlikte etkili olan aşırı soğuklar nedeniyle patateslerimizin bir kısmı toprak altında dondu. Bundan sonra hava şartları düzelmiş olsa bile topraktan çıkaracağımız patateslerin bize bir faydası olmayacak. Ürünler artık çürümeye başlayacak".

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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