Hatay’da tek geçim kaynağı olan ineğinin ölmesi ile gözyaşlarına boğulan İde Şirin, bu kez mutluluktan ağladı. Bir hayırseverin kendisine hediye ettiği ineği gören yaşlı kadın “10 yaşındaki kızımız beni düşünmüş, rabbim iyilik yapanlardan razı olsun. Kumbarayı görünce ağlıyorum” dedi.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde geçimini inekleri ve buzağılarıyla sağlayan 50 yaşındaki İde Şirin’in geçtiğimiz aylarda 2 buzağısı hastalanarak ölürken, ineği de sulama kanalına düşerek öldü.

HAYIRSEVER İNEK HEDİYE ETTİ

Şirin'e ölen ineğinden geriye buzağısı kaldı. Şanlıurfalı hayırseverler, Şirin’in yardımına koştu. Kadına inek, saman, yem, 10 bin TL para, çeyrek altın ve 10 yaşındaki çocuğun kumbarası Şirin'e hediye edildi.

Hatay’da ağlatan hediye! Görüntüsü yürek sızlatmıştı! İneği ölen kadın bu kez mutluluktan ağladı

"KUMBARAYI GÖRÜNCE AĞLIYORUM"

Kamyonetle getirilen ineğini mutluluk gözyaşlarıyla karşılayan Şirin, “10 yaşındaki kızımız beni düşünmüş, rabbim iyilik yapanlardan razı olsun. Kumbarayı görünce ağlıyorum. Çok güzel bir inek, düşünmeleri yeter” dedi.

Hatay’da ağlatan hediye! Görüntüsü yürek sızlatmıştı! İneği ölen kadın bu kez mutluluktan ağladı

“2 SAAT AĞLADIK, BURAYA GELDİK”

Yaptıkları iyiliğin herkese örnek olmasını isteyen Hasan Olca şöyle konuştu:

Şanlıurfa Birecik'ten geldim. Benim 10 yaşında kızım teyzemizin ineği telef olduktan sonra çekilen videoyu izlemiş ve bana kumbarasındaki harçlıklarını gönderdi. Teyzemize hediye inek getirdik, yanında karnını doyurmak için yem ve samanda getirdik. Zengin fakire versin, yaptığımız inşallah örnek olsun. Teyzemizin görüntülerini izledikten sonra 2 saat ağladık, kalktık oradan buraya geldik.

“BİZİM İÇİN İNSANLIK ÖLMEDİ”

Hulisi Yurttaş ise "Bizim amacımız yardıma gerçekten ihtiyacı olan yardım etmek. İnsanları da bu tür olaylara karşı duyarlılığa davet ediyorum. Çoğu kişinin parası var ama vicdanı yok. İnsanlık öldü, dönüyor ama bizim için insanlık ölmedi. Teyzemizi araştırıp, yardımımızı getirdik" diye konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Hatay Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIHatay

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