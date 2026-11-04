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Yaşam

Hatay'da döner yiyen 34 kişi hastanelik oldu! İşletme mühürlendi

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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bir döner işletmesinde yemek yiyen 34 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Hastalardan 8'i tedavi altına alınırken belediye ekipleri işletmeyi mühürledi. Tüm hastalar taburcu edilirken alınan gıda numunelerinin sonuçları bekleniyor.

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Hatay’ın Yayladağı ilçesinde yemek yemelerinin ardından zehirlenme şüphesiyle 34 kişinin hastaneye başvurmasının sonrasında döner işletmesi belediye ekipleri tarafından mühürlendi. İşletmeden alınan gıda numunelerinin sonuçlarının beklendiği, hastanede tedavi gören 8 kişinin de içlerinde olduğu bütün vatandaşların taburcu edildiği belirtildi.

Olay, Yayladağı ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde yaşandı. Mahallede faaliyet yapan El Melekiy adlı döner işletmesinde yemek yiyen 34 kişi, rahatsızlanmaları sonrasında zehirlenme şüphesiyle hastaneye gitti. Hastaların 8’i hastanede tedavi altına alınırken, diğerleri ayakta tedavi edildi. Olayın sonrasında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından işletmeden numune alındı.

Hatayda döner yiyen 34 kişi hastanelik oldu! İşletme mühürlendi
Başlık ResmiHatayda döner yiyen 34 kişi hastanelik oldu! İşletme mühürlendi

Yayladağı Belediyesi ekipleri ise işletmeyi mühürledi. Numune sonuçlarının beklendiği olayda, tedavileri tamamlanan hastaların hepsinin taburcu edildiği belirtildi.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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