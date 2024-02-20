Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Yaşam > Hatay'da film sahnelerini aratmayacak görüntüler! Hortum ağaçları kökünden söktü

    Hatay'da film sahnelerini aratmayacak görüntüler! Hortum ağaçları kökünden söktü

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Hatay, Hortum, Haber

    Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Afet bölgesi Hatay'da etkisini sürdüren kuvvetli yağışla birlikte etkili olan hortum, Altınözü ilçesinde film sahnelerini aratmayacak görüntülere sahne oldu. Tarım arazilerini talan eden hortum 40 ağacı kökünden söktü. Korku ve paniğe neden olan hortum yerleşim yerlerinden uzak bölgede meydana geldiği için can ve mal kaybı olmadı. 

    Deprem felaketinde ağır yara alan Hatay, günlerdir kuvvetli fırtına ve yağışın etkisinde. Altınözü ilçesinde ise yağışlara hortum da eşlik etti. Sarıbük Mahallesi'nde meydana gelen hortum, aniden ortaya çıktı mahalle sakinleri arasında panik ve korkuya neden oldu. 

    Tarım arazilerinin olduğu bölgede etkili olan hortum, bir zeytin bahçesinde yaklaşık 40 ağacı yerinden söktü.

    HORTUM CEP TELEFONU KAMERASINDA

    Hortumun tarım arazilerinde etkisini hissettirdiği anlar vatandaşların cep telefonun kamerasıyla görüntülendi.

    EVLER ZARAR GÖRMEDİ

    Hortumun yerleşim yerlerinden uzak bölgede meydana gelmesinden dolayı evlere herhangi bir zarar vermedi.

    Arazide ilerleyen hortum zamanla etkisini kaybederek kayboldu.

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Vicdansızlığın böylesi! Atı aracın arkasına bağlayıp gaza bastı - YaşamZavallı hayvana yaptığı zulüm, mahalleliyi çileden çıkardıDünyanın en uzun adamı ile en kısa kadını buluştu! Ortaya ilginç görüntüler çıktı - YaşamDünyanın "en uzunu" ile "en kısası" buluştuSiirt'te kış ayında 1 metre uzunluğunda yılan görüldü! Uzmanlardan uyarı gecikmedi - YaşamKöylüyü şaşırtan manzara! Görür görmez telefona sarıldıTürkiye'nin mutluluğu da umudu da arttı: Kadınlar erkeklere, evliler bekarlara göre daha mutlu - YaşamKadınlar erkeklere, evliler bekarlara göre daha mutluUzmanı tek tek özelliklerini saydı! Anadolu Aslanı Kangal, doğal kurt savar - YaşamNamı diğer Anadolu Aslanı! Kurtlar yanına bile yaklaşamıyorKadınların da tercihi: Ciltteki ölü hücreleri kökten temizliyor - YaşamKadınların da tercihi: Ciltteki ölü hücreleri kökten temizliyorMetrelerce karın içinde bir başlarına yaşıyorlar: Dedemden babama ondan da bana kaldı - YaşamMetrelerce karın içinde yaşıyor, evlatlarını göremiyor!Çözülemeyen cinayetleri 'böcekler' çözüyor... Cesedin ölüm zamanından yerine kadar her şeyi biliyorlar - YaşamCesedin ölüm zamanından yerine kadar her şeyi biliyorlarAltyapıdan çıkan su boruları şaşkına çevirdi! Her biri kanserojen madde içeriyor - YaşamAltyapıdan çıkan su boruları şaşkına çevirdi! Her biri kanserojen madde içeriyorGörenlerin ağzı açık kalıyor! Yayın balığı tam 2.1 metre boyunda, 70 kilogram ağırlığında - YaşamTam 2.1 metre boyunda, 70 kilogram ağırlığında
    Sonraki Haber Yükleniyor...