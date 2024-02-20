Hatay'da film sahnelerini aratmayacak görüntüler! Hortum ağaçları kökünden söktü

Afet bölgesi Hatay'da etkisini sürdüren kuvvetli yağışla birlikte etkili olan hortum, Altınözü ilçesinde film sahnelerini aratmayacak görüntülere sahne oldu. Tarım arazilerini talan eden hortum 40 ağacı kökünden söktü. Korku ve paniğe neden olan hortum yerleşim yerlerinden uzak bölgede meydana geldiği için can ve mal kaybı olmadı.

Deprem felaketinde ağır yara alan Hatay, günlerdir kuvvetli fırtına ve yağışın etkisinde. Altınözü ilçesinde ise yağışlara hortum da eşlik etti. Sarıbük Mahallesi'nde meydana gelen hortum, aniden ortaya çıktı mahalle sakinleri arasında panik ve korkuya neden oldu.

Tarım arazilerinin olduğu bölgede etkili olan hortum, bir zeytin bahçesinde yaklaşık 40 ağacı yerinden söktü.

HORTUM CEP TELEFONU KAMERASINDA

Hortumun tarım arazilerinde etkisini hissettirdiği anlar vatandaşların cep telefonun kamerasıyla görüntülendi.

EVLER ZARAR GÖRMEDİ

Hortumun yerleşim yerlerinden uzak bölgede meydana gelmesinden dolayı evlere herhangi bir zarar vermedi.

Arazide ilerleyen hortum zamanla etkisini kaybederek kayboldu.