Hatay'ın Antakya ilçesinde istediği yerde otobüsten inemeyen yolcu, seyir hâlindeki özel halk otobüsünün şoförüne saldırdı. Şoför aracı güçlükle durdururken yolcuların yaşadığı panik anları kameralara yansıdı.

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Hatay'ın Antakya ilçesinde şehir içi ulaşımı sağlayan özel halk otobüsünde bir yolcunun şoföre saldırması korku dolu anlara neden oldu.

İSTEDİĞİ YERDE İNEMEYİNCE ŞOFÖRE SALDIRDI

Olay, Antakya ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi İzmir Caddesi'nde meydana geldi. Expo Antakya Alanı-Habibi Neccar Dağı güzergâhında çalışan 117 numaralı özel halk otobüsündeki bir yolcu, şoförden aracı durdurmasını istedi.

Rampadan aşağı ilerleyen otobüsün şoförü, yolcuya "Burada şu an duramam, araç kayabilir. Biraz ileride duracağım" cevabını verdi.

Bunun üzerine sinirlenen yolcu, yerinden kalkarak şoförün yanına gitti. Bir süre şoförle tartışan şahıs, küfürler ederek hareket hâlindeki otobüsün şoförüne saldırdı.

Hatayda halk otobüsünde korku dolu anlar! Hareket hâlindeki aracın şoförüne saldırdı

SİLAH İDDİASI PANİĞİ ARTIRDI

Yaşanan arbede sırasında şoför, otobüsü güçlükle durdurdu. Bazı yolcular saldırganı engellemeye çalışırken diğer yolcular araçtan inmek için arka kapıya yöneldi.

Bir kadın yolcunun saldırganın üzerinde silah bulunduğunu söylemesi otobüsteki paniği artırdı.

Diğer yolcuların müdahalesiyle saldırgan otobüsten indirildi. Olayın ardından yolcuların yeniden araca binmesiyle şoför seferine devam etti.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Şoföre yönelik saldırı ve yolcuların yaşadığı panik, hem otobüsün güvenlik kamerasına hem de bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayı cep telefonuyla kaydeden yolcu Rabia Yelkaya, saldırı sırasında otobüsün hareket hâlinde olduğunu ve aracın bir anda sarsıldığını anlattı.

Hatayda halk otobüsünde korku dolu anlar! Hareket hâlindeki aracın şoförüne saldırdı

"KİMSENİN BAŞKALARININ HAYATINI TEHLİKEYE ATMAYA HAKKI YOK"

Saldırganın üzerinde silah bulunduğu yönündeki sözlerin yolcular arasında büyük korkuya neden olduğunu belirten Yelkaya, şunları söyledi:

"Özellikle silah olduğu söylendikten sonra otobüsteki herkes çok gerildi ve paniğe kapıldı. Kimsenin insanları bu şekilde korkutmaya hakkı yok. Hepimiz zor ve stresli süreçlerden geçiyoruz ancak kimsenin bu şekilde başkalarının hayatını tehlikeye atmaya hakkı yok. O sırada otobüste bulunan herkes büyük korku yaşadı. Özellikle yanında çocuğu bulunan kadın için çok endişelendik."

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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