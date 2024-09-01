6 beyin ameliyatı geçirdi, resimle hayata tutundu! Ayhan Ay, Gaziantep'te eğitim aldığı kursta öğretmen oldu

Gaziantep'te 6 kez beyin ameliyatı geçiren, 6 ay komada kalan ve görme kaybı yaşayan gencin hayatı, annesinin yönlendirmesiyle başladığı resim kursuyla değişti.

30 yaşındaki Ayhan Ay'a, 12 yıl önce, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yaptırdığı kontrollerde beyinde su birikmesi (hidrosefali hastalığı) teşhisi konuldu.

Birçok hastaneye ve doktora giden Ay, 2 yılda 6 kez beyin ameliyatı geçirdi, 6 ay komada kaldı.

Yaklaşık 2 yıl yaşadığı görme kaybı nedeniyle "kitap dahi okuma, gözlerini yorma" uyarılarına rağmen annesinin tavsiyesiyle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) bünyesindeki resim kursuna başladı.

Hayata tutunan Ay, başka kurslara da giderek kendisini geliştirdi ve öğretmenlerinin tavsiyesiyle güzel sanatlar fakültesi hazırlık kurslarıyla üniversiteye hazırlandı.

İlk denemede başarılı olamayan Ay, pes etmeyerek hazırlandığı ikinci yılında Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini kazandı.

Öğretmenleriyle iletişimini koparmayan Ay, üniversiteyi dereceyle bitirdi. Şimdi aynı kursta yeni ressamlar yetiştiriyor.

EN BÜYÜK DESTEKÇİLERİ AİLE VE ÖĞRETMEN

Zorlu hastalık sürecini ve eğitim hayatını anlatan Ay, "Hastalıktan, o sıkıntılı günlerden biraz daha sıyrılıp daha mutlu daha huzurlu bir döneme girdim." dedi.

Kursun kendisinin ikinci ailesi olduğunu belirten Ay, "Hayatımın en güzel yılları hastanede geçti. Ben artık umudumu kaybetmiştim. Gözlerimi kaybettim, sürekli beyin ameliyatı oldum, en son komaya girmiştim. Hastane koridorlarından sanat koridorlarına, sonra akademiye geçmek zor bir süreçti ama bu zorluğu başardım. İnsan istekli, azimli olursa yapabilir." diye konuştu.

Ay, yaşadığı tecrübeleri, gençlere aktararak azimli gençler yetiştirmeyi istediğini söyledi.

"ÖĞRENCİMDİ ŞİMDİ AYNI ATÖLYEYİ PAYLAŞIYORUZ"

Resim öğretmeni Neslihan Arıcı da birçok öğrenciyi sanatla buluşturduklarını belirterek, şunları anlattı:

"Bunlardan biri de Ayhan, çok azimli, çalışkan ve derslerine düzenli gelen bir öğrenciydi. Onu azmine, yeteneğine istinaden sınava hazırladım. Birlikte güzel bir süreç geçirdik ve kazandı. Üniversite eğitimi tamamladıktan sonra bu süreçte irtibatımız kopmadı. Atölyemizi beraber kullanıyoruz. Bir öğrenciyi yetiştirip, emek verip başarılı olduğunu görüp meslektaş olmak bir öğretmen için gurur verici."