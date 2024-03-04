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Hayatını bu işe adadı, dağ dağ gezip yabani meyve ağaçlarını aşılıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yozgat’ta yaşayan Abdullah Cırık, 9 yıldır doğadaki yabani ağaçları meyve vermesi için gönüllü olarak aşılayarak çevreye ve insanlara faydalı olmaya çalışıyor.

Yozgat’ta devlet hastanesinden emekli olduktan sonra kendisini doğaya adayan 63 yaşındaki Abdullah Cırık, 9 yıldır dağ, taş ve orman alanlarını gezerek yabani ağaçları meyve vermesi için aşılıyor. Her yıl 100’lerce ağacı aşılayan Cırık, güz mevsiminde budayıp bakımını yaptığı yabani ağaçları ilkbahar mevsiminde aşılayarak ağaçların kaliteli meyve vermesini sağlıyor. 

"HAYVAN VE İNSANLARIN FAYDALANDIĞINI GÖRDÜĞÜNDE MUTLU OLUYOR"

Bu işi kendisine görev edinen Cırık, aşıladığı ağaçların meyve verip hayvan ve insanların faydalandığını gördüğünde ise mutlu oluyor.
Doğayı çok sevdiğini ve canlılar için faydalı işler yapmak için yabani ağaçları 9 yıldır aşıladığını söyleyen Abdullah Cırık, “Yozgat’ta devlet hastanesinde çalıştıktan sonra emekli oldum. 9 yıldır bu aşı işleriyle uğraşıyorum. 

Hayatını bu işe adadı, dağ dağ gezip yabani meyve ağaçlarını aşılıyor - 1. Resim

"YILDA 100 TANE AŞI YAPIYORUM"

Doğadaki yabani armut, elma ve erik ağaçlarına iyi meyveler, merhem ağaçlarına da kiraz ve vişne aşılıyorum. Her gün olmasa da 3-4 güne bir doğada dolaşıyorum. Doğayı çok seviyorum. Bu işleri doğadaki hayvanlar ve insanlar yesin diye gönüllü olarak yapıyor. Yalnız piyasada bu işi yapmıyor. Yılda ortalama 100 tane aşı yapıyorum. Güz mevsiminde doğadaki ağaçların budamasını yapıyorum ve ağaçları hazırlıyorum, bahar mevsiminde de aşı zamanı gelince bu ağaçları aşılıyorum. Bu işi severek yapıyorum, aşılarımın tutma oranı da yüzde 90 civarında. İngiliz dili geçme ve yarma aşı yapıyorum, genellikle tutuyor.” dedi.

Hayatını bu işe adadı, dağ dağ gezip yabani meyve ağaçlarını aşılıyor - 2. Resim

"ONLARIN HAYIR DUASINI ALIYORUM"

İkamet ettiği eski TOKİ konutlarında bulunan ormanlık alandaki meyve ağaçlarını da aşıladığını belirten Cırık, “İkamet ettiğim bölge ormanlık alana sınır olduğu içi oralardaki ağaçları da aşılıyorum, komşularımız da oradaki ağaçlardan faydalanıyor. Onların da hayır duasını alıyorum” şeklinde konuştu.

Hayatını bu işe adadı, dağ dağ gezip yabani meyve ağaçlarını aşılıyor - 3. Resim

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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