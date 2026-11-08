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Yaşam

Her adımda tarihi eser olan köy! Frig, Hitit, Roma, Bizans… Hepsine ev sahipliği yapmış

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Her adımda tarihi eser olan köy! Frig, Hitit, Roma, Bizans… Hepsine ev sahipliği yapmış
Başlık ResmiHer adımda tarihi eser olan köy! Frig, Hitit, Roma, Bizans… Hepsine ev sahipliği yapmış

Frig, Hitit, Roma ve Bizans gibi medeniyetlere ev sahipliği yapmış, tarlalardan mezarlıklara kadar birçok noktada karşılaşılan tarihi kalıntılar ile tarihe ışık tutan Büyüknefes köyü görenlerin dikkatini çekiyor.

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Yozgat merkeze bağlı Büyüknefes köyü tarihi yapısıyla dikkat çekerken, köyün dört bir yanında yer alan tarihi eserler görenleri hayran bırakıyor. Çeşmelerden bahçe duvarlarına, tarlalardan mezarlıklara kadar birçok noktada karşılaşılan tarihi kalıntılar, köyün geçmişine ışık tutuyor.

ÇOK SAYIDA MEDENİYETE EV OLMUŞ

Galatların başkenti olarak bilinen Tavium Antik Kenti’nin bulunduğu Büyüknefes köyü, Frig, Hitit, Roma ve Bizans gibi medeniyetlerin izlerini taşıyor. Bazı tarihi taşların mezar taşı olarak kullanıldığı da görülüyor. Farklı medeniyetlerden günümüze ulaşan tarihi eserler dikkat çekiyor.

Her adımda tarihi eser olan köy! Frig, Hitit, Roma, Bizans… Hepsine ev sahipliği yapmış
Başlık ResmiHer adımda tarihi eser olan köy! Frig, Hitit, Roma, Bizans… Hepsine ev sahipliği yapmış

TAŞ VE KALINTILAR SERGİLENİYOR

Köy halkı, geçmişten günümüze ulaşan tarihi eserlere sahip çıkarken, köyün Yozgat yönünden girişinde oluşturulan açık hava müzesinde çevreden toplanan taş ve kalıntılar sergileniyor. Köy sakinleri, tarihi eserlerin zarar görmemesi için koruma altına alınmasına önem veriyor.

Her adımda tarihi eser olan köy! Frig, Hitit, Roma, Bizans… Hepsine ev sahipliği yapmış
Başlık ResmiHer adımda tarihi eser olan köy! Frig, Hitit, Roma, Bizans… Hepsine ev sahipliği yapmış

“BİR ASRI GEÇKİNDİR DEDEMİN EVİNDEYDİ”

Ailesinden kalan tarihi bir küpü zarar görmemesi için müzeye bağışladığını belirten köy halkından Ömer Seyhan, şöyle konuştu:

Bu küp, bizim dedemizin evindeydi. Yıllar önce onların babaları bağlarında çalışırken bulmuşlar. Onu getirmişler. Eskiden culhalık derler, halının dokunduğu yer, tandırlığın içerisine muhafaza etmişler. Bir asrı geçkindir dedemin evindeydi. Ondan sonra biz inşaatımız vardı. Bunu müze müdürlüğü ile görüştük. Zarar görmesin diye müzemize bağış yaptık.

Her adımda tarihi eser olan köy! Frig, Hitit, Roma, Bizans… Hepsine ev sahipliği yapmış
Başlık ResmiHer adımda tarihi eser olan köy! Frig, Hitit, Roma, Bizans… Hepsine ev sahipliği yapmış
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Yozgat
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