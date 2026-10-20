Kayseri’de bedensel engeli olan 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi Ecrin Bütün’ün arkadaşları Ecrin’i bir an olsun yalnız bırakmıyor. Arkadaşlarının kendisine hep destek verdiklerini belirten Ecrin “Beni okula gelirken kapıda arkadaşlarım karşılıyor. Birisi çantamı alıyor ikisi de bana eşlik ediyor ve gidiyoruz. Hepsi de sürekli yanımda” diye konuştu.

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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'nda öğrenim gören 8. sınıf öğrencisi bedensel engelli Ecrin Bütün, engelini arkadaşlarıyla aşıyor.

Ailesi tarafından okula getirilen Ecrin'i kapıda karşılayan arkadaşları sınıfına giderken de, teneffüslerde dışarı çıkarken de, ihtiyaçları olduğunda gidermek için de arkadaşlarını yalnız bırakmıyor.

Her anında yanındalar! 14 yaşındaki bedensel engelli Ecrin’e dostlarından kalp ısıtan destek

“BİRİSİ ÇANTAMI ALIYOR İKİSİ DE EŞLİK EDİYOR”

14 yaşındaki Ecrin Bütün, arkadaşları sayesinde hissettiği eksiklikleri kapattığını belirterek şöyle konuştu:

Beni okula gelirken kapıda arkadaşlarım karşılıyor. Birisi çantamı alıyor ikisi de bana eşlik ediyor ve gidiyoruz. Hepsi de sürekli yanımda. Arkadaşlarımla dışarıda dolaşıyoruz, oyun oynuyoruz ve her anımda yanımda oluyorlar. Arkadaşlarıma her anımda yanımda oldukları için çok teşekkür ederim. Hiçbir zaman yanımdan ayrılmıyorlar.

Engelli bireylerin yardıma ihtiyacı olduğunu ifade eden Ecrin “Ben bu ihtiyacımı arkadaşlarım, ailem ve öğretmenlerim sayesinde kapatıyorum. Sizler de çevrenizdeki engelli bireylere yardım ederseniz sevinirim" dedi.

Her anında yanındalar! 14 yaşındaki bedensel engelli Ecrin’e dostlarından kalp ısıtan destek

“DUYARLILIK HİSSETTİM”

Ecrin'in 1. sınıftan beri arkadaşı olan Kübra Bayar ise şunları söyledi:

Ben Ecrin'in ilkokuldan beri arkadaşıyım. 8 yıldır da arkadaşız. Onun her durumunda yanında olmaya çalışıyorum. Ecrin'le okulda bir günümüz eğlenceli geçiyor. Onun ihtiyaçları olduğunda karşılıyoruz. Dışarı çıkıyoruz. Ecrin'e yardımcı olmak fikri de aslında ben kendisine karşı bir duyarlılık hissettim, bir yakınlığımız oldu. İnsanların engelli bireylerin herhangi bir durumlarında yanında olmalarını öneririm.

Her anında yanındalar! 14 yaşındaki bedensel engelli Ecrin’e dostlarından kalp ısıtan destek

"HEP YANINDA OLACAĞIM"

Ecrin'in arkadaşlarından Elif Nur Bayraktar da "Ecrin'le yaklaşık 4 yıldır arkadaşız. Her anımızda yan yanayız ve birbirimizi hep destekliyoruz. Hiçbir zaman da ayrılmayacağımızı düşünüyorum. Ecrin sabah okula gelmeden biz geliyoruz zaten. Annesi getirdiğinde biz eşyalarını alıyoruz, sınıfa geliyoruz. Genellikle teneffüslerde dışarıda hep beraber oluyoruz. Bu bana çok değerli bir duygu veriyor. Kendimi iyi hissediyorum. Ecrin'in de hep yanında olacağım" dedi.

Her anında yanındalar! 14 yaşındaki bedensel engelli Ecrin’e dostlarından kalp ısıtan destek

“KENDİMLE GURUR DUYUYORUM”

Ecrin'le 4 yıldır arkadaş olduğunu söyleyen Aynur Kocabozdoğan ise “O gelmeden önce biz genelde okulda oluyoruz, erken geliyoruz. Annesi gelince alıyoruz. Birimiz çantasını birimiz de kendisini alıyoruz ve o şekilde yardım ediyoruz. Böyle bir arkadaşım olduğu için ve ona yardım ettiğim için kendimle gurur duyuyorum. Arkadaşımıza yardım ettiğimizde o gururu kendimizde hissettiğimiz zaman insan çok farklı bir boyutta duyguları da hissediyor” dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kayseri Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIKayseri

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