Diyanet'in Mekke'deki mutfağından her gün 30 bin kişiye 5 çeşit Türk lezzeti

En iyi hac organizasyon ekibi seçilen Diyanet her gün iki öğün 5 çeşit yemek ve 8 çeşit salata-tatlı servisi yapıyor.

ABDULHAKİM ARVAS / MEKKE - Hac organizasyonları içerisinde Suudi Arabistan’da en iyi ekip seçilen Diyanet İşleri Başkanlığı, Mekke-i mükerremede Türk hacılarının kaldığı otellere günde iki öğün olarak 5 çeşit yemek ve 8 çeşit salata-tatlı servisi yapıyor. Şeytan taşlama (Cemerat) bölgesinin hemen yakınında yeni kiralanan mutfak, trafi ğin kilit olduğu zamanlarda Türk hacı adaylarının bulunduğu otellere kolayca ulaşım imkânı sağlarken, yeni nesil mutfak ekipmanları ile hijyen şartları üst seviyede tutuluyor. Bütün otellerde Diyanet’in hacılarına 65 Türk aşçısının büyük bir titizlikle hazırladığı 2 ana seçmeli yemek ve 8 çeşit salata-tatlılar özel taşıma kapları ile otellere naklediliyor. Yemekler yolda 6 saat muhafaza edilebilecek şekilde özel sıcak ve soğuk zincir ile gönderiliyor. Sabah kahvaltıları saat 05.00’te otellerde olurken, akşam yemeği ise 16.00 ile 17.00 arası otellere ulaşıyor. Ayrıca personele öğle ve gece kumanyaları da veriliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak hacı adaylarına en güzel şekilde hizmet etmek için çalıştıklarını ifade eden Prof. Dr. Ali Erbaş “Özellikle hijyen açısından yemek hizmetlerini çok önemsiyoruz. Bizim mutfak kültürümüze uygun yemeklerimizi hacılarımıza sunuyoruz. Aşçılarımızı da Türkiye’den getiriyoruz. Bu mutfakta günlük 30 bin kişiye yemek hazırlıyoruz. Hac mevsiminin sonuna kadar bu çalışmaları devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.