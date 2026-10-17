Hava sıcaklıklarının düşmesiyle Afyonkarahisar’ın Kumalar Yaylası ve İzmir’in Bozdağ zirvesi beyaza büründü. Kumalar Yaylası’nda çobanlar ve sürüleri kara hazırlıksız yakalanırken, Bozdağ’da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

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Sonbaharın ortasında hava sıcaklıkları düşerken Türkiye’nin batısındaki yüksek kesimlerde kış yüzünü gösterdi. Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki Kumalar Yaylası ile İzmir’in Ödemiş ilçesindeki Bozdağ, mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü.

Her yer beyaza büründü! Haberler peş peşe geldi, 10 santim kar var

ÇOBANLAR HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde sonbahar devam ederken yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, Kumalar Yaylası’nı beyaza bürüdü. Ekim ayının ortalarında gelen kar, bölgede kışın yaklaştığını hissettirdi. Yağışa hazırlıksız yakalanan çobanlar ve sürüleri ise zor anlar yaşadı.

BOZDAĞ’DA KAR KALINLIĞI 10 SANTİME ULAŞTI

İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Bozdağ Mahallesi’nin yüksek kesimlerinde de mevsimin ilk karı yağdı. Yağışın ardından zirve beyaz örtüyle kaplanırken kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Her yer beyaza büründü! Haberler peş peşe geldi, 10 santim kar var

EKİPLER TEYAKKUZDA

Bozdağ’da kar yağışının ardından Karayolları ve belediye ekipleri, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara ve olası olumsuzluklara karşı hazır beklemeye başladı.

Her yer beyaza büründü! Haberler peş peşe geldi, 10 santim kar var

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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