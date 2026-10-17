Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Yaşam

Her yer beyaza büründü! Haberler peş peşe geldi, 10 santim kar var

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Her yer beyaza büründü! Haberler peş peşe geldi, 10 santim kar var
Başlık ResmiHer yer beyaza büründü! Haberler peş peşe geldi, 10 santim kar var

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle Afyonkarahisar’ın Kumalar Yaylası ve İzmir’in Bozdağ zirvesi beyaza büründü. Kumalar Yaylası’nda çobanlar ve sürüleri kara hazırlıksız yakalanırken, Bozdağ’da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Kaydet
|

Sonbaharın ortasında hava sıcaklıkları düşerken Türkiye’nin batısındaki yüksek kesimlerde kış yüzünü gösterdi. Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki Kumalar Yaylası ile İzmir’in Ödemiş ilçesindeki Bozdağ, mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü.

Her yer beyaza büründü! Haberler peş peşe geldi, 10 santim kar var
Başlık ResmiHer yer beyaza büründü! Haberler peş peşe geldi, 10 santim kar var

ÇOBANLAR HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde sonbahar devam ederken yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, Kumalar Yaylası’nı beyaza bürüdü. Ekim ayının ortalarında gelen kar, bölgede kışın yaklaştığını hissettirdi. Yağışa hazırlıksız yakalanan çobanlar ve sürüleri ise zor anlar yaşadı.

ÖNERİLEN HABERLER
Bolu
YAŞAM

Bolu'da kar yağışı başladı! Kartalkaya beyaza büründü

BOZDAĞ’DA KAR KALINLIĞI 10 SANTİME ULAŞTI

İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Bozdağ Mahallesi’nin yüksek kesimlerinde de mevsimin ilk karı yağdı. Yağışın ardından zirve beyaz örtüyle kaplanırken kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Her yer beyaza büründü! Haberler peş peşe geldi, 10 santim kar var
Başlık ResmiHer yer beyaza büründü! Haberler peş peşe geldi, 10 santim kar var

EKİPLER TEYAKKUZDA

Bozdağ’da kar yağışının ardından Karayolları ve belediye ekipleri, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara ve olası olumsuzluklara karşı hazır beklemeye başladı.

Her yer beyaza büründü! Haberler peş peşe geldi, 10 santim kar var
Başlık ResmiHer yer beyaza büründü! Haberler peş peşe geldi, 10 santim kar var
Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.