Herkes bayram sevinci yaşarken o sokak sokak 'Badem'i arıyor... "O benim her şeyim"

Eskişehir'de yaşayan Burcu Dincay bayramı buruk bir şekilde geçiriyor. ‘Badem’ isimli kedisi kaybolan Dincay, sokak sokak "O benim her şeyim" dediği evcil hayvanını arıyor. Konuyla ilgili konuşan Dincay, "Yaklaşık 50 yaşında olan beyaz saçlı bir adamın kucağındaymış. Lütfen kedimi getirin" dedi.

Herkes Kurban Bayramı heyecanı yaşarken, Burcu Dincay ise bayramı buruk bir şekilde geçiriyor.

BADEM'İ SOKAK SOKAK ARIYOR

Eskişehir'de, Kurban Bayramı arefesinde Bahçelievler Mahallesi Plevne Sokak'ta Dincay'ın ‘Badem’ isimli kedisi kayboldu.

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Büyük üzüntü yaşayan Dincay, sokak sokak gezerek kedisini aramaya başladı. Bayramın 2'nci gününde de çevreye kayıp ilanları asan Dincay, kedisini gören olursa kendisine ulaşım sağlamasını istedi.

"KİMİN ELİNDEYSE GETİRSİN, O BENİM HER ŞEYİM"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Burcu Dincay, "Arefe gününün gecesi, saat 00.00 sıralarında kedim kayboldu. Çatıdan kaçarken ben aşağıya indiğini gördüm ama yakalayamadım. Son olarak, Haller Gençlik Merkezi'nin çevresinde görülmüş. Yaklaşık 50 yaşında olan beyaz saçlı bir adamın kucağındaymış. Lütfen kedimi getirin. Kimin elindeyse sizden rica ediyorum getirin, o benim her şeyim. Gören, duyan olursa bizimle iletişime geçebilir" dedi.