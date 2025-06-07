Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Herkes bayram sevinci yaşarken o sokak sokak 'Badem'i arıyor... "O benim her şeyim"

Herkes bayram sevinci yaşarken o sokak sokak 'Badem'i arıyor... "O benim her şeyim"

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Herkes bayram sevinci yaşarken o sokak sokak &#039;Badem&#039;i arıyor... &quot;O benim her şeyim&quot;
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Eskişehir'de yaşayan Burcu Dincay bayramı buruk bir şekilde geçiriyor. ‘Badem’ isimli kedisi kaybolan Dincay, sokak sokak "O benim her şeyim" dediği evcil hayvanını arıyor. Konuyla ilgili konuşan Dincay, "Yaklaşık 50 yaşında olan beyaz saçlı bir adamın kucağındaymış. Lütfen kedimi getirin" dedi.

Herkes Kurban Bayramı heyecanı yaşarken, Burcu Dincay ise bayramı buruk bir şekilde geçiriyor.

Herkes bayram sevinci yaşarken o sokak sokak 'Badem'i arıyor...

BADEM'İ SOKAK SOKAK ARIYOR

Eskişehir'de, Kurban Bayramı arefesinde Bahçelievler Mahallesi Plevne Sokak'ta Dincay'ın ‘Badem’ isimli kedisi kayboldu.

Büyük üzüntü yaşayan Dincay, sokak sokak gezerek kedisini aramaya başladı. Bayramın 2'nci gününde de çevreye kayıp ilanları asan Dincay, kedisini gören olursa kendisine ulaşım sağlamasını istedi.

Herkes bayram sevinci yaşarken o sokak sokak 'Badem'i arıyor...

"KİMİN ELİNDEYSE GETİRSİN, O BENİM HER ŞEYİM"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Burcu Dincay, "Arefe gününün gecesi, saat 00.00 sıralarında kedim kayboldu. Çatıdan kaçarken ben aşağıya indiğini gördüm ama yakalayamadım. Son olarak, Haller Gençlik Merkezi'nin çevresinde görülmüş. Yaklaşık 50 yaşında olan beyaz saçlı bir adamın kucağındaymış. Lütfen kedimi getirin. Kimin elindeyse sizden rica ediyorum getirin, o benim her şeyim. Gören, duyan olursa bizimle iletişime geçebilir" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Bayramı İstanbul'da geçirenler dikkat! En çok bu lokasyonlar tercih edildi: 'Biraz nefes almak için geldik'
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bayramı İstanbul'da geçirenler dikkat! En çok bu lokasyonlar tercih edildi: 'Biraz nefes almak için geldik' - YaşamBayramı İstanbul'da geçirenler dikkat!Bayramın bilançosu ortaya çıkıyor! Kimi kurban keserken, kimi yolda yaralandı... - YaşamBayramın bilançosu ortaya çıkıyor!Klima skandalı: 1,7 milyon cihaz küf tehlikesi nedeniyle geri çağrıldı! - Yaşam1,7 milyon cihaz küf tehlikesi nedeniyle geri çağrıldı!20 yıldır bu geleneği sürdürüyorlar! Adanalı çift bu bayram 600 çocuğu sevindirdi - YaşamAdanalı çift bu bayram 600 çocuğu sevindirdi39 bin kişi yaşıyordu, nüfus 1 milyonu aştı! Kurban Bayramı'nda herkes oraya akın etti! - Yaşam39 bin kişi yaşıyordu, nüfus 1 milyonu aştı!Yılda sadece 10 gün çiçek açıyor! Koparmanın cezası 557 bin TL - YaşamYılda sadece 10 gün açıyor! Koparmanın cezası 557 bin TL
Sonraki Haber Yükleniyor...