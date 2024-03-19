İDDEF ramazanda da Gazze'nin yaralarını sarıyor

İDDEF, işgalci İsrail’in soykırım uyguladığı Gazze’nin ilk günden bu yana yaralarını sardığı gibi Ramazan ayında da gıda ve acil yaşam malzemeleriyle Filistinli mazlumların yanında yer alıyor.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 7 Ekim 2023 tarihinden bu güne sivil yerleşim yerlerini havadan ve karadan bombalayarak soykırım yapan işgalci güç İsrail’in saldırıları karşısında hayatta kalma mücadelesi veren Filistinli ailelerin yemek, ilaç, yakıt, battaniye ve kumanya ihtiyacının karşılanması için tüm gücüyle çalışıyor.

Hayırseverlerin desteğiyle Gazze’de görevini yerine getirmeye çalışan İDDEF, insanlık ve savaş suçu işleyen İsrail’in soykırım yaptığı bölgede Filistinlilerin yaralarını sarıyor. Cibaliye, Beyt Hanun, Beyt Lahya’dan oluşan Gazze Şeridi’nin kuzeyinde, Deyr el-Balah ve Han Yunus bölgeleri olan orta Gazze ile güneyde Refah’ta bulunan ekipleriyle tüm Gazze topraklarında mazlum ve mağdur aileleri yalnız bırakmayan İDDEF, hem yemek kazanlarını kaynatıyor hem de yardımları ulaştırıyor.

2024 Ramazan faaliyetlerini ‘Gazze ve tüm mazlum coğrafyalara Ramazan Ol' sloganıyla gerçekleştirip zekat, fitre, kumanya ve diğer gıda malzemelerini ulaştırırken, özellikle güvenli bölge olarak görülen bebek, çocuk, kadın ve yaşlıların sığındığı okul, hastane ve çadırlarda günlük olarak fırınlarında ürettiği 50.000 adet ekmek ve günlük 10.000 kişilik sıcak yemeği ikram ediyor.

Gazze Şeridi’ndeki 3 ambulansıyla hizmet veren ve önceki yıllarda inşa ettiği su arıtma tesisleri ile günlük 250.000 litre su arıtarak günde 30.000 kişiye temiz su sağlayan İDDEF, Mısır’ın başkenti Kahire’de kurduğu Acil Yardım Lojistik Merkezi ile gıda, kışlık kıyafet, un, ilaç ve tıbbi malzemeleri düzenli olarak tırlarla Gazze’ye gönderiyor. Gazze içerisindeki İDDEF ekipleri, Refah Sınır Kapısı’ndan giriş yapan yardım tırlarını teslim alarak yardımları ulaştırıyor.

İDDEF, öte yandan zulmün gündemden düşmemesi, Gazzeli mağdur kimselere daha fazla yardım ulaşması ve dünyaya duyurulması için sosyal medya platformlarında “Gazze Ol” kampanyasını sürdürüyor. Gazze’nin yanında olan herkes www.gazzeol.org web sitesinden isim-soyisim ile görselini oluşturarak #GazzeOl etiketiyle sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.