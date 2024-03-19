Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Yaşam > İDDEF ramazanda da Gazze'nin yaralarını sarıyor

İDDEF ramazanda da Gazze'nin yaralarını sarıyor

Düzenleyen: / Kaynak: -
- Güncelleme:
İDDEF ramazanda da Gazze&#039;nin yaralarını sarıyor

Yaşam Haberleri  / -

İDDEF, işgalci İsrail’in soykırım uyguladığı Gazze’nin ilk günden bu yana yaralarını sardığı gibi Ramazan ayında da gıda ve acil yaşam malzemeleriyle Filistinli mazlumların yanında yer alıyor.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 7 Ekim 2023 tarihinden bu güne sivil yerleşim yerlerini havadan ve karadan bombalayarak soykırım yapan işgalci güç İsrail’in saldırıları karşısında hayatta kalma mücadelesi veren Filistinli ailelerin yemek, ilaç, yakıt, battaniye ve kumanya ihtiyacının karşılanması için tüm gücüyle çalışıyor.

İDDEF ramazanda da Gazze'nin yaralarını sarıyor - 1. Resim

Hayırseverlerin desteğiyle Gazze’de görevini yerine getirmeye çalışan İDDEF, insanlık ve savaş suçu işleyen İsrail’in soykırım yaptığı bölgede Filistinlilerin yaralarını sarıyor. Cibaliye, Beyt Hanun, Beyt Lahya’dan oluşan Gazze Şeridi’nin kuzeyinde, Deyr el-Balah ve Han Yunus bölgeleri olan orta Gazze ile güneyde Refah’ta bulunan ekipleriyle tüm Gazze topraklarında mazlum ve mağdur aileleri yalnız bırakmayan İDDEF, hem yemek kazanlarını kaynatıyor hem de yardımları ulaştırıyor.

İDDEF ramazanda da Gazze'nin yaralarını sarıyor - 2. Resim

2024 Ramazan faaliyetlerini ‘Gazze ve tüm mazlum coğrafyalara Ramazan Ol' sloganıyla gerçekleştirip zekat, fitre, kumanya ve diğer gıda malzemelerini ulaştırırken, özellikle güvenli bölge olarak görülen bebek, çocuk, kadın ve yaşlıların sığındığı okul, hastane ve çadırlarda günlük olarak fırınlarında ürettiği 50.000 adet ekmek ve günlük 10.000 kişilik sıcak yemeği ikram ediyor. 

İDDEF ramazanda da Gazze'nin yaralarını sarıyor - 3. Resim

Gazze Şeridi’ndeki 3 ambulansıyla hizmet veren ve önceki yıllarda inşa ettiği su arıtma tesisleri ile günlük 250.000 litre su arıtarak günde 30.000 kişiye temiz su sağlayan İDDEF, Mısır’ın başkenti Kahire’de kurduğu Acil Yardım Lojistik Merkezi ile gıda, kışlık kıyafet, un, ilaç ve tıbbi malzemeleri düzenli olarak tırlarla Gazze’ye gönderiyor. Gazze içerisindeki İDDEF ekipleri, Refah Sınır Kapısı’ndan giriş yapan yardım tırlarını teslim alarak yardımları ulaştırıyor.

İDDEF ramazanda da Gazze'nin yaralarını sarıyor - 4. Resim

İDDEF, öte yandan zulmün gündemden düşmemesi, Gazzeli mağdur kimselere daha fazla yardım ulaşması ve dünyaya duyurulması için sosyal medya platformlarında “Gazze Ol” kampanyasını sürdürüyor. Gazze’nin yanında olan herkes www.gazzeol.org web sitesinden isim-soyisim ile görselini oluşturarak #GazzeOl etiketiyle sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: -
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Nisanda bile kar var! Avrupalı kayakçılar Hakkâri’yi keşfetti - YaşamNisanda bile kar var! Avrupalı kayakçılar Hakkâri’yi keşfettiGenç kızın şüpheli ölümü! Cansız bedeni deniz kenarında bulundu - YaşamTrabzon'da genç kızın şüpheli ölümüBaşkan Aktaş, “Yeni evlenecek çiftlere düğün salonu bizden” - YaşamBaşkan Aktaş, “Yeni evlenecek çiftlere düğün salonu bizden”150 yıllık ağacın gövdesine 2+1 ev yaptı, içini görenler hayran kaldı! - Yaşam150 yıllık ağacın gövdesine 2+1 ev yaptıŞehitler Abidesi'ne 20 bin fidan dikildi! Çanakkale, Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü kutlamaları için hazır - YaşamŞehitler Abidesi'ne 20 bin fidan dikildi! Çanakkale, Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü kutlamaları için hazırElazığ'da görenleri şaşkına çevirdi! Tam 1 metre 74 santimetre ve 82 kilogram... - YaşamTam 1 metre 74 santimetre ve 82 kilogram...Sıradan koyunlardan çok farklılar! Koruma altına alınmışlardı, tescillenecekler... - YaşamSıradan koyunlardan çok farklılar! Koruma altına alınmışlardı, tescillenecekler...Bir anlık dikkatsizlik canına mâl oldu! Kanala düşen 2 çocuk babasından 1 ay sonra acı haber - YaşamBir anlık dikkatsizlik canına mâl olduRamazanda satışları yüzde yüz artıyor! Halep kahkesine yoğun ilgi - YaşamRamazanda satışları yüzde yüz artıyor!Küresel ısınma etkisi: Kuşlar erken göçtü, bitkiler zamanından önce çiçek açtı - YaşamKuşlar erken göçtü, bitkiler zamanından önce çiçek açtı
Sonraki Haber Yükleniyor...