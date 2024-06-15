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İki yıl uğraştı, sonunda başardı! Başına dert olan kablolar iki günde kaldırıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Rize'de arazisinden geçen uluslararası fiber internet kablosunu 2 senedir kaldırtamayan vatandaş, derdini haberlere taşıdı. Olay Türkiye'nin gündemine geldikten 2 gün sonra kablolar hemen kaldırıldı.

Karadeniz fıkralarını aratmayan olay Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşandı. Kendilerine ait araziye ev yaptırmak isteyen Dedetaş kardeşler, evi yapmak istedikleri parselden geçen telefon kablosunun kaldırılması için gerekli yerlere müracaat etti. Kardeşler kabloların 'fiber internet' için olduğunu öğrendi ve herhangi bir çözüme ulaşamadı.

Kabloları bir türlü kaldırtamayan aile, kendilerinin müdahale etmesi halinde yüklü miktarda para cezası alacaklarını öğrendi. Aile, durum sonrası ne yapacaklarını kara kara düşünmeye başladı.

"KALDIRMAZLARSA MAHKEMEYE VERECEĞİM" DEMİŞTİ

Olayı gündeme taşıyan ve tüm Türkiye'nin öğrenmesini sağlayan İbrahim Dedetaş, evlerini tamamlayabilmek için 2 yıldır kablonun sökülmesini beklediğini söylemiş ve dün yayınlanan haberde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Enteresan bir olay. Söyleyecek kelime de bulamıyorum. Adam bana 'sen tuğlayı ör kablo içeride kalsın' diyor. Benim evimin içerisinden internet geçiyor. Fıkra gibi bir olay yaşıyoruz. Tekrar dilekçe vereceğim. Bu sefer verdiğim dilekçenin de fotoğrafını çekeceğim. Kaldırmazlarsa mahkemeye vereceğim."

KABLOLAR İKİNCİ GÜNDE KALDIRILDI

Konunun haber olmasının ardından 2 yıldır kaldırılmayan kablolar haberin 2'nci gününde kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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