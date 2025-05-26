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İkindi namazından 45 dakika önce oluşuyor! Gölgeleri görmek isteyenler camiye akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas’ta 8 asırlık Divriği Ulu Cami’nin kapısında her yıl belli dönemlerde Kuran okuyan ve namaz kılan insan gölgesi görülüyor. İkindi namazından 45 dakika önce kapıda oluşan insan silueti Kuran okurken namaz vakti girince ellerini bağlayarak kıyama duruyor.

Türkiye’de UNESCO tarafından tescillenerek koruma altına alınan ilk eser olan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, 9 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından geçtiğimiz yıl ibadet ve ziyaretlere açılmıştı.

İkindi namazından 45 dakika önce oluşuyor! Gölgeleri görmek isteyenler camiye akın etti - 1. Resim

İKİNDİ NAMAZINDAN 45 DAKİKA ÖNCE OLUŞUYOR

Yeniden ibadet ve ziyaretlere açıldıktan sonra ziyaretçi akına uğrayan eserde, Batı kapıda (Taç kapı) mayıs ile eylül ayları arasında oluşan, Kuran okuyan ve namaz kılan insan gölgesi bu yıl da gözlenmeye başladı. İkindi namazından 45 dakika önce kapıda oluşan insan silueti Kuran okurken namaz vakti girince ellerini bağlayarak kıyama duruyor.

İkindi namazından 45 dakika önce oluşuyor! Gölgeleri görmek isteyenler camiye akın etti - 2. Resim

HAYRETLER İÇİNDE İZLİYORLAR

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden Sivas’a gelen turistler yüzlerce yıldır belli dönemlerde gözlemlenen bu ana tanıklık etti. Kapıda oluşan gölgeyi hayretler içerisinde izleyenler turistler fotoğraf çektirerek caminin mihmandarından hem gölge olayını hem de caminin yüzeyindeki motifler hakkında bilgiler aldılar.

İkindi namazından 45 dakika önce oluşuyor! Gölgeleri görmek isteyenler camiye akın etti - 3. Resim

"KENDİLİĞİNDEN OLUŞMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Kapıda oluşan insan siluetlerini hayretler içerisinde izlediklerini belirten ziyaretçiler, "Burada olup bu ana şahitlik ettiğimiz için mutluyuz. Bu hesaplanarak yapılmış bir iştir. Aksi halde bunun kendiliğinden oluşması mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

İkindi namazından 45 dakika önce oluşuyor! Gölgeleri görmek isteyenler camiye akın etti - 4. Resim

Dünyada eşi benzeri olmayan, yüzeyindeki 10 bine yakın, hiç biri bir diğer motife benzemeyen ve her motifi asimetrik olan eserin cami kısmı Mengücek Şahı Süleyman Şah’ın oğlu Ahmet Şah tarafından; Darüşşifa ise eşi Melike Turan Melek tarafından yaptırıldı. 1228 yılında başlanıp 1243 tarihinde tamamlanan yapının mimarı ise Muğis oğlu Ahlatlı Hürrem Şah’tır. Birçok gizemi bünyesinde barındıran caminin en belirgin özelliklerinden birisi de mimarının ilk ve son eseri olmasıdır.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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