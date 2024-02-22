İlçenin çöplüğüydü, meslek liselilerin eliyle bostana dönüştü

İzmir'de tarım ve hayvancılıkla ön plana çıkan Ödemiş ilçesinde, önceden çöplerin toplandığı alanda hayata geçirilen proje kapsamında meslek lisesindeki tarım bölümü öğrencileri mevsimlik ürünler yetiştiriyor.

Yaklaşık 650 öğrencinin eğitim gördüğü Ödemiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bilişim teknolojileri, elektrik-elektronik teknolojisi, makine ve tasarım teknolojileri, metal teknolojileri, mobilya ve iç mekan tasarımı, motorlu araçlar teknolojisi, tarım uygulamaları, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanları bulunuyor. Döner sermaye işletmesinin de bulunduğu okulda öğrenci, öğretmen ve usta öğreticilerin gerçekleştirdiği çalışmalar sayesinde 2023'te 4 milyon 515 bin lira ciro elde edildi.

ÇÖPLÜK KAYMAKAMLIK TARAFINDAN OKULA TAHSİS EDİLDİ

Geçen yıl Ödemiş Kaymakamlığı tarafından daha önce ilçenin çöplerinin toplandığı 20 dönümlük alan okula tahsis edildi. Bunun üzerine "tarım uygulama alanı"na dönüştürülen arazide bu yıl buğdayın yanı sıra havuç, brokoli, karnabahar, kereviz, gibi kışlık ürünler ekildi.

Bakımını öğrencilerin gerçekleştirdiği ürünler belli zamanlarda hasat edilerek satışa sunuluyor.

Okul müdürü Mehmet Sıddık Kaya, AA muhabirine, döner sermaye işletmelerinin genel amacının öğrencilerin yaparak ve yaşayarak mesleklerini öğrenmeleri olduğunu belirtti.

EKİP BİÇİYORLAR

Kendilerinin de bu anlamda kamu kurum ve kuruluşların yanı sıra ilçe halkının ihtiyaç ve siparişlerini de karşılamaya çalıştıklarını ifade eden Kaya, okul bahçesinde mevsim sebzeleri üretimi, meyve fidanı yetiştirilmesi, ekonomik katkı sağlayan tarım ürünleri ekimi ve satışını gerçekleştirdiklerini anlattı.

Okulun tarım alanı şefi Güray Çalıkkasap da 11 yıldır okulda görev yaptığını ve geçen yıl Kaymakamlığın tahsis ettiğin arazide hem tarla bitkileri hem de bahçe bitkileriyle ilgili çalışma yaptıklarını söyledi.

10 KADAR ÇEŞİDİN DENEMESİNİ YAPTIK

Öğrencilerin burada yetiştiricilik, bakım, kültürel işlemler ve hastalıklarla mücadeleyle ilgili eğitim aldığını vurgulayan Çalıkkasap, şunları kaydetti: "Bu yıl bizim bu arazide geçirdiğimiz ilk kıştı. Burada kışlık sebzelerden karnabahar, brokoli, lahana, pırasa, havuç, kereviz, roka... gibi bitkileri yetiştirdik. Yani yaklaşık 10 kadar çeşidin denemesini yaptık. Ayrıca diğer kalan büyük bölümünde şu anda buğday ekili. 14 dönüm arazimiz üzerinde. Bu şekilde hem tarla bitkilerini hem bahçe bitkilerini aynı anda burada uygulamasını yapmaktayız. Bu araziyi geçen yıl Ödemiş Kaymakamlığı okulumuza verdi. Daha önceden bu gördüğümüz arazi Ödemiş Belediyesi'ne ait ilçe çöplüğüydü şu anda gördüğünüz gibi yemyeşil bir hale geldi. Yani bu da bizim için ayrıca bir sevindirici durum oluşturuyor."

"AMACIMIZ TARIM ALANINA KALİFİYE YETİŞTİRMEK"

Çalıkkasap, bu çalışmanın öğrencilere önemli ayrıcalıklar sunduğunu ifade ederek, "Sadece teorik eğitimle hiçbir zaman meslek öğretilemez. Mutlaka pratik uygulama olması gerekiyor. Öğrenciler burada yaparak, yaşayarak ya da karşılaştıkları sorunlar karşısında nasıl önlem alacaklar, nasıl hareket edecekler? Bunu kendileri birebir uygulayarak gördükleri için tabii ki hem pratik hem teorik bilgilerini birleştirme fırsatı buluyorlar. Bizim amacımız Ödemiş'te tarım çok gelişmiş, yaygın bir sektör. Oraya kalifiye eleman yetiştirmek. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

"BU GELENEĞİ SÜRDÜRDÜĞÜMÜZ İÇİN MUTLUYUZ"

Okulun 11. sınıf öğrencisi Kerem Top da çiftçilik yapan bir ailede büyüdüğünü ve bundan dolayı söz konusu bölümü tercih ettiğini belirtti. Burada pratik yapabilme imkanı buldukları için şanslı olduklarını ifade eden Top, "Bizim yaptığımız yöntemle ailemizin yaptığı biraz farklı. Burada damlama sulama yapıyoruz, akıllı gübre veriyoruz... bunun daha iyi olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Yalçın Kırca ise ailesinin de çiftçilik yaptığını ve bu geleneği sürdürmek adına tarım bölümüne devam ettiğini dile getirerek, kendilerine bu imkanı sunan yetkililere teşekkür etti.