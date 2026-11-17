Gaziantep'in Karkamış ilçesini şiddetli sağanak vurdu. Duvarların yıkıldığı, ev ve tarım arazilerinin zarar gördüğü sel felaketinde can kaybı yaşanmazken bölgede büyük maddi hasar meydana geldi. Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, mağduriyet yaşayan vatandaşların tüm zararlarının karşılanacağını duyurdu.

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Gaziantep'in Karkamış ilçesinde dün etkili olan sağanak nedeniyle kırsal Çiftlik ve Alacalı mahallelerinde bazı evleri su bastı, tarım arazileri zarar gördü.

Su baskınlarının yaşandığı evlerde eşyalar kullanılamaz hale gelirken bazı yapıların duvarları yıkıldı.

İlçeyi sel vurdu, tarım arazilerini ve evleri su bastı! Zarar büyük

"BÜTÜN ZARARLARI KARŞILAYACAĞIZ"

Bölgede incelemelerde bulunan Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, selde can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyledi. Afetin yol açtığı zararların giderilmesi için çalıştıklarını belirten Güzel, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle çok geçmiş olsun. En güzel yanı can kaybının olmaması, bizi bu sevindirdi. Doğal afet, buna yapacak bir şey yok. Küresel ısınma ve iklim değişikliklerinden dolayı bu tür afetler yaşanıyor. İnşallah elimizden geldiği kadar bütün zararları karşılayacağız."

İlçeyi sel vurdu, tarım arazilerini ve evleri su bastı! Zarar büyük

"EŞYALARIMIZ KULLANILAMAZ HALE GELDİ"

Evi hasar gören Meryem Tiryaki ise yağışın başlamasıyla evi terk ettiklerini belirterek, "Yağışlar bittikten sonra eve geldiğimizde durum böyleydi, bütün eşyalarımız kullanılamaz hale gelmiş, içeriyi su basmış şu anda kullanılacak durumda değil, yetkililerden yardım bekliyoruz." diye konuştu.

İlçeyi sel vurdu, tarım arazilerini ve evleri su bastı! Zarar büyük

Öte yandan belediye ekipleri, bölgede temizlik çalışması başlattı.

İlçeyi sel vurdu, tarım arazilerini ve evleri su bastı! Zarar büyük

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Karkamış Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSIKarkamış

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