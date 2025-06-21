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İlgi odağı oldular! İlk defa gördükleri sanatı kimi seyretti, kimi oyun oynadı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Samsun, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Samsun'da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde "Köşe Başı Canlı Tarih Projesi" ekibiyle canlı heykel performans sanatı görenleri şaşırtıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki dördüncü durağı olan Samsun'da çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Samsun Panorama Müzesi'nin yanında kurulan alanda, "Köşe Başı Canlı Tarih Projesi" çerçevesinde canlı heykel performans sanatı, Samsunlularla buluştu.

Sanatçılar, seksek ve misket oynayanlarla yoğurt satan satıcı, yün çırpan kadını canlandırdı.

İlgi odağı oldular! İlk defa gördükleri sanatı kimi seyretti, kimi oyun oynadı - 1. Resim

Sergiye ilgi gösteren katılımcılar, sanatçılarla fotoğraf çektirdi.

"İLGİDEN ÇOK MEMNUNUZ, ÇOK KEYİF ALIYORUZ"

Canlı heykel performans sanatı ekip sorumlusu Hakime Bal, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Samsun'da olduklarını söyledi.

Festivale "Köşe Başı Canlı Tarih Projesi" ile katıldıklarını belirten Bal, şöyle konuştu:

"Sokaklarımızın o eski canlı günlerini yeniden halkla buluşturmak istedik. Bu şekilde kalıcı anılar biriktirsin istedik.

Ekip olarak ülkemizi uluslararası arenada canlı heykel festivallerinde temsil ediyoruz.

Kültür Yolu Festivali kapsamında ülkemizin birçok şehrinde de halkımızla buluşuyoruz. İlgiden çok memnunuz, çok keyif alıyoruz."

İlgi odağı oldular! İlk defa gördükleri sanatı kimi seyretti, kimi oyun oynadı - 2. Resim

İlgi odağı oldular! İlk defa gördükleri sanatı kimi seyretti, kimi oyun oynadı - 3. Resim

İlgi odağı oldular! İlk defa gördükleri sanatı kimi seyretti, kimi oyun oynadı - 4. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

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