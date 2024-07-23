İmam hatipli öğrenciler, Güney Kore'deki robot yarışmasında dünya şampiyonu oldu!

Anadolu imam hatip liselerinde uygulanan program çeşitliliği, öğrencilerin uluslararası başarılar elde etmesine olanak tanıyor. Bu başarıların en yenisi, İstanbul Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Teknoloji, Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden geldi. Okulun Robot ve Yapay Zekâ Kulübü'ndeki öğrencilerden oluşan "AI & Robotics Team" adlı takım, Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen "2024 AI RoboSports World Cup" organizasyonunda iki büyük başarıya imza attı.

20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleşen yarışmada, "The Settler" kategorisinde dünya şampiyonu olan takım, "DRC Explorer" kategorisinde ise "Deprem Sonrası Yardım Robotu" projesi ile dünya ikinciliği elde etti. Bu başarı, 6 farklı ülkeden katılan yaklaşık 300 takımın yer aldığı büyük bir organizasyonda kazanıldı.

Okul, daha önce de çeşitli başarılarla dikkat çekmişti. Eğitimde Yapay Zekâ Zirvesi'nde nitelikli yapay zekâ projeleri sergileyen ve Türkiye'de düzenlenen robot yarışmasında üçüncülük kazanan Robotik Kulübü, bu defa global bir seviyede dikkatleri üzerine çekti.

Güney Kore'deki yarışma için davet alır almaz yoğun bir çalışma programına başlayan öğrenciler ve öğretmenler, yapay zekâ ve robotik ekiplerini birleştirerek büyük bir başarı elde etti. Anadolu imam hatip okullarında uygulanan fen ve teknoloji programı kapsamında kendilerini geliştirme fırsatı bulan öğrenciler, uluslararası etkinliklerde de büyük başarılara imza atmaya devam ediyor.

Başarılı öğrenciler, mentör öğretmenler ve velilere teşekkür eden okul yönetimi, bu gurur verici başarının devamını diledi.