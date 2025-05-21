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İngiltere'de çarpıcı sosyal medya araştırması: Gençlerin yüzde 70'i daha kötü hissediyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İngiltere&#039;de çarpıcı sosyal medya araştırması: Gençlerin yüzde 70&#039;i daha kötü hissediyor!
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada geçirilen saatler gençlerin ruh sağlığını tehdit ediyor. İngiltere'deki araştırma sonuçları endişe verici, her 10 gençten 7'si sosyal medya sonrası kendini kötü hissediyor.

İngiltere'de yapılan dikkat çekici bir araştırma, 16 ile 21 yaş arasındaki gençlerin yüzde 70'inin sosyal medyada vakit geçirdikten sonra kendini daha kötü hissettiğini ortaya koydu. İngiliz Standartları Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmada 1.293 gençle anket yapıldı ve sonuçlar çarpıcı bulguları gözler önüne serdi.

İngiltere'de çarpıcı sosyal medya araştırması: Gençlerin yüzde 70'i daha kötü hissediyor! - 1. Resim

Katılımcıların yarısı, saat 22.00'den sonra belirli uygulamalara ve sitelere erişimi kısıtlayacak bir dijital sokağa çıkma yasağına destek verdiklerini söylerken, yüzde 46'sı ise internetin hiç olmadığı bir dünyada genç olmayı tercih edeceklerini belirtti.

Araştırmaya göre gençlerin yüzde 42'si internette ne yaptıkları konusunda ebeveynlerine yalan söylediğini itiraf etti. Ayrıca yüzde 42'si çevrim içiyken yaşları hakkında yalan söylediklerini, yüzde 40'ı sahte ya da kullan-at hesap kullandıklarını ve yüzde 27'si ise tamamen başka biri gibi davrandığını açıkladı.

İngiltere'de çarpıcı sosyal medya araştırması: Gençlerin yüzde 70'i daha kötü hissediyor! - 2. Resim

Katılımcıların yüzde 27'si, çevrim içi ortamlarda yabancılarla konum bilgilerini paylaştığını ifade etti. Bu davranış, dijital güvenlik ve gizlilik açısından ciddi riskleri beraberinde getiriyor.

Ankete katılan gençlerin dörtte üçü, pandemi sürecinde internette geçirdikleri zamanın arttığını söylerken, yüzde 68'i bu sürecin ruh sağlıklarına olumsuz etki yaptığını belirtti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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