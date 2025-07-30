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İnsan fotoğrafına bakarken terliyor... 40 derecenin altında çalışan esnaf: Böyle sıcak görmedim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sıcak Hava, Demircilik, Kayseri, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Termometrelerin 35 derecenin üstüne çıktığı, tropikal sıcakların baş gösterdiğin sıcak yaz günlerinde en çok zorlanan mesleklerin başında demirciler geliyor. 40 derecenin görüldüğü Kayseri'de hem hava hem de kaynağın sıcaklığında mesailerini sürdüren demirciler yaşadıkları zorluğu anlattı.

Türkiye'nin sıcak havayla imtihanı devam ediyor. Sıcakların etkilediği meslekler de dikkat çekiyor.

İnsan fotoğrafına bakarken terliyor... Onlar 40 derecenin altında çalışmak zorundalar - 1. Resim

Aşırı sıcakların görüldüğü şehirler arasındaki Kayseri'de termometreler 40 dereceye ulaştı. Vatandaşlar bu sıcak havadan etkilenmemek için çaba sarf ediyor.

Çoğu kimse serin havada zaman geçirirken sıcaklardan en fazla nasibini alanların demircilik esnaf olduğu görüldü.

Hem hava hem de kaynağın sıcaklığında alın teri döken demirciler, ekmek parası için zorlu mesailerini sürdürmeye gayret ediyor.

İnsan fotoğrafına bakarken terliyor... Onlar 40 derecenin altında çalışmak zorundalar - 2. Resim

"20 SENEDİR KAYNAKÇIYIZ AMA GERÇEKTEN BÖYLE BİR SICAKLIK GÖRMEDİM"

Demirci Nevzat Ceviz, "Sıcakta çalışmak zor oluyor ama biz mesleğimizin gerektirdiği şeyleri yapıyoruz. Maalesef çalışırken hem havanın hem kaynağın sıcağı birleşince bizim için çalışmak çok zor oluyor. Bu sıcaklıklara rağmen bizler de üzerimize düşenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Daha önce Kayseri'de böyle bir sıcaklık görmedim. 20 senedir kaynakçıyız ama gerçekten böyle bir sıcaklık görmedim. Yine de elhamdülillah. Sıcak havanın en azından soğuk çaresi var" diye konuştu.

İnsan fotoğrafına bakarken terliyor... Onlar 40 derecenin altında çalışmak zorundalar - 3. Resim

İnsan fotoğrafına bakarken terliyor... Onlar 40 derecenin altında çalışmak zorundalar - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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