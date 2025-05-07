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'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! ''Kim olsa aynı şeyi yapardı''

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karabük'te belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan Seda Güllüoğlu, sokak temizliği yaptığı sırada bulduğu para dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı. Örnek davranışından dolayı takdir toplayan kadın, ''Kim olsa aynı şeyi yapardı'' diyerek işine devam etti.

Duyanları tebessüm ettiren olay, Karabük’te yaşandı. Karabük Belediyesi’nde görevli Seda Güllüoğlu, temizlik yaptığı sırada yerde bir cüzdan buldu. Cüzdanı kontrol eden Güllüoğlu, içerisinde 11 bin lira nakit para, kredi kartları ve kimlik kartları olduğunu fark etti.

'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! ''Kim olsa aynı şeyi yapardı'' - 1. Resim

''NE İSTİYORSUNUZ BENDEN?''

Cüzdanın sahibine ulaşan Güllüoğlu, durumu haber verdi. Cüzdanını teslim almaya gelen kadın, duyarlı davranışından dolayı temizlik görevlisine teşekkür etti. Kadın, "Allah razı olsun. Allah gönlünüze göre versin. Ne istiyorsunuz benden, bakkaldan bir şeyler ısmarlayayım" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

''SEN OLSAYDIN AYNI ŞEYİ YAPARDIN''

Güllüoğlu ve yanındaki mesai arkadaşı ise, "Sen de olsan aynı şeyi yaparsın" ifadelerini kullanarak işlerine kaldıkları yerden devam etti.
O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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