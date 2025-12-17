İran’ın güneyindeki Kızıl Sahil, sağanak yağışın ardından ‘kızıl’ aktı. Kırmızı toprağın su ile aktifleşmesi sonucu kızıla bürünen sahil görenleri hayrete düşürdü. İşte bilim kurgu filmlerindeki manzaraları aratmayan o görüntüler…

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde yer alan ve Hürmüz Adası’nda sabah saatlerinde eki gösteren sağanak yağış, Kızıl sahili daha da kızıllaştırdı. Demir oksit bakımından zengin kırmızı toprağın yağmur suyu ile birleşmesi sonucu, suyun rengi kırmızı aktı.

İRAN'IN DOĞAL MİRAS ALANLARINDAN BİRİ

Volkanik ve tortul yapısıyla bilinen bölgede akan su, görenleri şaşkınlığa uğrattı. Hürmüz Adası, tuz diyapirleri, volkanik kayaçlar ve mineral açısından zengin toprak yapısına sahip bir ada. İran'ın öne çıkan jeolojik alanları arasında yer alan ada, İran'ın doğal miras alanlarından biri olarak değerlendiriliyor.

KORUMA ALTINDA

Bölge halkı, kızıl toprağı geleneksel yemeklerde sos olarak kullanıyor, el sanatlarında doğal boya malzemesi olarak değerlendiriyor. Koruma altındaki doğal alanlar kapsamında yer alan bölgede, çevre tahribatının önlenmesi amacıyla toprağın ticari amaçla çıkarılmasına yönelik çeşitli sınırlamalar uygulanıyor.

İran'ın güneyinde, Basra Körfezi ile Umman Denizi'ni birbirine bağlayan Hürmüz Boğazı'na yakın konumda bulunan Hürmüz Adası’nın tarihi Antik Pers dönemine kadar uzanıyor. 16'ıncı yüzyılda Portekizliler tarafından işgal edilen ada, 17'nci yüzyılda Safeviler döneminde yeniden İran hakimiyetine girdi.

