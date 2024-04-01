İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarının doluluk oranında son durum

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 1 Nisan 2024 09:59 - Güncelleme: 1 Nisan 2024 10:16 - Güncelleme:

Yaşam Haberleri / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da kurak ayların ardından yüzde 16 seviyesine kadar düşen baraj doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 81.85 oldu. Megakentte barajların ortalama doluluk oranı dün yüzde 81.9 olarak ölçülmüştü.