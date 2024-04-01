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İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarının doluluk oranında son durum

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da kurak ayların ardından yüzde 16 seviyesine kadar düşen baraj doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 81.85 oldu. Megakentte barajların ortalama doluluk oranı dün yüzde 81.9 olarak ölçülmüştü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 81.85 oldu.

Yurt genelinde geçtiğimiz yıl kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul’u destekleyen barajları kuruma noktasına getirmiş, doluluk oranı 11 Kasım 2023'te yüzde 16,18'e kadar düşmüştü.

Dün ise (31 Mart)  megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 81.9 olarak ölçülmüştü.

İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarının doluluk oranında son durum - 1. Resim

İSKİ'nin verilerine göre 1 Nisan itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 69.83

• Büyükçekmece Barajı yüzde 76.97

• Darlık Barajı yüzde 89.17

• Istrancalar Barajı yüzde 48.65

• Kazandere Barajı yüzde 77.59

• Elmalı Barajı yüzde 91.88

• Ömerli Barajı yüzde 91.33

• Pabuçdere Barajı yüzde 76.96

• Sazlıdere Barajı yüzde 60.46

• Terkos Barajı yüzde 84.88

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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