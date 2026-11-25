Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda İsrailli rakibinin uzattığı eli sıkmayı reddeden 18 yaşındaki milli sporcu Beytullah Macit, rakibini yalnızca 1 saniyede mağlup etti. Gazze'deki saldırılara tepki göstermek amacıyla böyle bir tavır sergilediğini belirten Macit, "Oradaki kardeşlerimizi düşündüm. Zulme karşı bir direnç göstermem gerekiyordu. Pişman değilim, tekrar olsa tekrar yaparım" dedi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 2026 Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda mücadele eden 18 yaşındaki Bursalı milli sporcu Beytullah Macit, İsrailli rakibi Daniil Serbinenko ile karşılaşması öncesinde uzatılan eli sıkmayı reddetti. Müsabaka masasına geçen Macit, rakibini yalnızca 1 saniyede mağlup ederek turnuvanın en kısa karşılaşmalarından birine imza attı.

İsrailli rakibini 1 saniyede mağlup etti! Milli sporcumuz Beytullah Macit ilk kez konuştu: O bayrağa karşı bir tavrımız var

"SONUNA KADAR ARKASINDAYIM"

İsrailli rakibine karşı sergilediği tavrın arkasında Gazze ve Filistin'de yaşananlara yönelik tepkisinin bulunduğunu belirten Macit, "Benim derdim kişisel değildi. O ülkeye, o bayrağa karşı bir tavrımız vardı. Çünkü yıllardır Gazze'de, Filistin'de zulme uğrayan kardeşlerimiz var. Ben de kendimce İsrail'e karşı, bu zulme karşı bir tavır sergiledim. Sergilediğim tavrın sonuna kadar arkasındayım" dedi.

İsrailli rakibini 1 saniyede mağlup etti! Milli sporcumuz Beytullah Macit ilk kez konuştu: O bayrağa karşı bir tavrımız var

"TEKRAR OLSA TEKRAR YAPARIM"

Avrupa Şampiyonası'nda da İsrailli bir rakibiyle karşılaştığında da aynı tavrı sergilediğini anlatan Macit, Dünya Şampiyonası'ndaki müsabakaya özel bir motivasyonla çıktığını söyledi. Rakibini kısa sürede mağlup etmesinde bu motivasyonun etkili olduğunu belirten genç sporcu, "Gazze'deki kardeşlerimizi düşündüm. Bu zulme karşı bir direnç göstermem gerektiğini düşündüm. O maçta bu heyecanla rakibimi hızlı bir şekilde yendim. Eğer Gazze'deki kardeşlerimize bir umut olabildiysem ya da ülkemizdeki gençlere örnek olabildiysem ne mutlu bana. Yaptığımdan pişman değilim, tekrar olsa tekrar yaparım" diye konuştu.

İsrailli rakibini 1 saniyede mağlup etti! Milli sporcumuz Beytullah Macit ilk kez konuştu: O bayrağa karşı bir tavrımız var

HEM DÜNYA DERECESİ HEM OKUL BİRİNCİLİĞİ

Bilek güreşine 4,5 yıl önce başladığını belirten Macit, bugüne kadar iki Avrupa ikinciliği, iki Avrupa üçüncülüğü ve beş Türkiye şampiyonluğu elde ettiğini söyledi. Genç sporcu, 2026 Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda sol kolda dünya ikincisi, sağ kolda ise dünya üçüncüsü olarak iki madalya kazandı.

HEDEFİ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Sportif başarılarının yanı sıra eğitim hayatında da dikkat çeken bir derece elde eden Macit, Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden okul birincisi olarak mezun olduğunu ve YKS Sözel puan türünde Türkiye 2 bin 850'ncisi olduğunu açıkladı. Dünya şampiyonluğunu hedeflediğini belirten Macit, gelecek yıllarda Türkiye'yi ve ay-yıldızlı bayrağı daha iyi temsil etmek istediğini ifade etti.

İsrailli rakibini 1 saniyede mağlup etti! Milli sporcumuz Beytullah Macit ilk kez konuştu: O bayrağa karşı bir tavrımız var

"İKİ TEMEL HEDEFİMİZ VAR"

Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mahmut Abdullah İnce ise okulun spor proje okulu olduğunu belirterek, öğrencilerinin başarısından büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Okulun iki temel hedefi bulunduğunu dile getiren İnce, "Birincisi iyi bir sporcu, başarılı bir sporcu yetiştirmek. İkincisi ve bizim için daha önemli olan ise kimliğiyle tarihine, inancına ve ruh köküne bağlı, şahsiyetli bireyler yetiştirebilmek. 24 Kasım Öğretmenler Günü. Beytullah Macit öğrencimizin bize verdiği bu hediye, bütün hediyelerin önüne geçti" dedi.

İsrailli rakibini 1 saniyede mağlup etti! Milli sporcumuz Beytullah Macit ilk kez konuştu: O bayrağa karşı bir tavrımız var

Macit'in başarısının yalnızca sportif bir derece olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten İnce, "Biz hem başarılı, iddialı öğrenciler yetiştirmek hem de bu öğrencilerimizin tarihine, inancına ve değerlerine bağlı bireyler olmasını istiyoruz. Beytullah öğrencimizin ortaya koyduğu başarı, hedeflediğimiz eğitim anlayışının önemli bir göstergesi oldu" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala