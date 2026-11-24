Hindistan'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda İsrailli rakibiyle tokalaşmayı reddeden milli sporcumuz Beytullah Macit'in 1 saniyede elde ettiği galibiyet Türkiye'nin sınırlarını aştı. Bosna Hersek basını milli sporcunun performansını "Ahlak, haysiyet, onur ve güç gösterisi" sözleriyle aktarırken Filistin merkezli sosyal medya hesapları da karşılaşmanın görüntülerini paylaştı.

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Milli bilek güreşçimiz Beytullah Macit'in Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 2026 Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda İsrailli rakibi karşısında sergilediği tavır ve elde ettiği galibiyet yurt dışında da ses getirdi.

18 yaş altı erkekler 60 kilogram sağ kol kategorisinde mücadele eden Macit, B Grubu ikinci turunda İsrailli sporcu Daniil Serbinenko ile karşı karşıya geldi.

Turnuva boyunca diğer rakipleriyle tek tek selamlaşan milli sporcu, İsrailli rakibinin uzattığı eli sıkmayı reddetti. Hakemin karşılaşmayı başlatmasının ardından Macit, rakibini yalnızca 1 saniyede mağlup etti.

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BOSNA HERSEK BASINI: AHLAK, HAYSİYET, ONUR VE GÜÇ GÖSTERİSİ

Bosna Hersek'in önde gelen gazetelerinden Dnevni Avaz, milli sporcumuzun galibiyetini "Türk milli sporcu İsrailli rakibiyle selamlaşmayı reddetti, ardından onu bir saniyede mağlup etti" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

Gazete, Macit'in sergilediği performansı "Türk temsilcisinin ahlak, haysiyet, onur ve aynı zamanda güç gösterisi" şeklinde tasvir etti.

Karşılaşmanın ayrıntılarına da yer veren Bosna Hersek gazetesi, "Hakemin mücadeleyi başlatmasının hemen ardından yıldırım hızında bir güç gösterisi geldi. Macit, İsrailli sporcunun direncini yalnızca bir saniyede kırdı" ifadelerini kullandı.

Gazete, karşılaşmanın görüntülerinin sosyal medyada yeniden viral olduğunu da yazdı.

Palestine Online, milli sporcumuzun İsrailli rakibiyle tokalaşmayı reddettiği anları paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Türk milli bilek güreşçisi Beytullah Macit, rakiplerinin her biriyle tek tek selamlaştı ancak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için İsrailli rakibiyle tokalaşmayı reddetti."

IP Voices adlı sosyal medya hesabı da karşılaşmanın görüntülerini, "Türk bilek güreşçisi Beytullah Macit, müsabaka öncesinde İsrailli rakibiyle tokalaşmayı reddetti ve ardından galibiyete ulaştı" sözleriyle paylaştı.

Filistinli haber platformu Al Jarmaq da milli sporcunun İsrailli rakibi karşısındaki galibiyetine yer verdi.

TÜRKİYE'YE ÇİFTE MADALYA KAZANDIRDI

Şampiyonanın yarı finalinde Rus sporcu Abdullakh Baikulov'a mağlup olan Beytullah Macit, sağ kol kategorisinde dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Dünya Bilek Güreşi Federasyonunun yayımladığı sonuç listesine göre milli sporcumuz, 60 kilogram sol kol kategorisinde de dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

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