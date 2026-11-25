İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da sıcaklıkların aralık ayının son haftasından itibaren kış değerlerine gerileyeceğini, kar yağışı ihtimalinin ise ocak ayı başından şubat ortasına kadar en yüksek seviyede olacağını açıkladı. Kış boyunca etkili olabilecek ani kutup soğuklarının kentte kar örtüsü oluşturabileceği de belirtildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), şehirde kar yağışı için en kuvvetli olasılığın ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süreçte gerçekleşeceğinin tahmin edildiğini açıkladı.

İBB'den paylaşılan açıklamaya göre, Eyüpsultan'daki AKOM'da "Kışa Hazırlık Çalışmaları ve Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıda, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, AKOM'un şehir ile alakalı uzun süreli hava tahminlerini paylaştı.

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"KUTUP SOĞUKLARI KAR ÖRTÜSÜ OLUŞTURACAK"

AKOM koordinasyonunda paylaşılan meteorolojik değerlendirmeye göre, sonbahar aylarında İstanbul'da yağışların mevsim normallerinin yüzde 180 ila yüzde 200 üstüne çıkarak eylülde metrekareye 122 kilogram, ekimde ise 185 kilogram seviyelerine çıktığını söyleyen Cebeci, "Kış sezonu boyunca da şiddetli El-Nino koşullarının etkisiyle yağışların normaller civarı ve yer yer üzerinde seyretmesi bekleniyor. Sıcaklıkların aralık ayının son haftasından itibaren kış değerlerine gerileyeceği, kar yağışı için en kuvvetli ihtimalin ise ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süreçte gerçekleşeceği öngörülüyor. Mart ayının ise daha ılıman ve yağışlı geçeceği tahmin edilirken, kış boyunca 1 ila 3 günlük ani kutup soğuklarının kar örtüsü oluşturabileceği vurgulandı." açıklamasını yaptı.

Öte yandan İBB'nin, kışa hazırlık çerçevesinde 4 bin 781 kilometrelik yol ağında, 12 bin 838 personel ve 3 bin 323 araçla 637 noktada 7/24 görev yapacağı kaydedildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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