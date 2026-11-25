Sıcaklık sıfırın altında, dört bir köşe bembeyaz! Kar yağışı sonrası buz kesen illerden görüntüler
Balkanlar’dan gelen soğuk hava termometreleri sıfırın altına düşürdü, bazı illerde kar yağışı sonrasında her yer beyaza büründü. İşte kar yağışı sonrası il il farklı görüntüler…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Türkiye’nin bazı noktaları kar yağışı ile beyaza büründü. Hava sıcaklığı eksilere düştü, caddeler, evlerin önü, ağaçlar buz kesti. Sakarya, Kastamonu, Kars, Erzurum, Ardahan, Batman, Gümüşhane… İşte farklı illerden kar görüntüleri…
SAKARYA
Sakarya’da kuvvetli yağışın ardından Hendek ilçenin yüksek kesimlerinde aralıklarla kar yağışı görüldü. Gece saatlerinde etkisini sürdüren yağışla birlikte bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası tamamen beyaz örtüyle kaplandı.
KASTAMONU
Kastamonu'da yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkili oldu. Kastamonu şehir merkezini sahil ilçeleri olan Abana-Bozkurt ve Çatalzeytin'e bağlayan Yaralıgöz Geçidi ile Ilgaz Dağı mevkiinde ve Küre Dağları Milli Parkı'nda ara ara kar yağarken, il merkezinde ise hava sıcaklığı sıfır derecenin altına düştü.
"YAĞIŞ DEVAM EDER"
Bayram Alkan, "Bizim buralarda bu mevsimde kar yağışları yoğun olarak başlar. Bundan sonra aşağı yukarı nisan ayına kadar kar yağışı devam eder. Buralar yüksek rakımlı yerleşim yeri olduğu için kar yağışı çok olur. Tahmini rakım ise bin 800 veya bin 900 metredir. Bizim bundan sonra buralarda sürekli olarak yağış devam eder.
ERZURUM
Erzurum’da bir süredir yağmur olarak etkili olan yağış karla karışık olarak kent merkezini beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde karla evlerinden çıkan vatandaşlar araçları üzerinde biriken karları temizledi. Belediye ekipleri trafikte aksama olmaması için çalışma yaptı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Erzurum ve bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, yağışların yer yer kuvvetli olacak, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
GÜMÜŞHANE
Gümüşhane kent merkezinde dün akşam saatlerinde yağmur şeklinde başlayan yağış, gece saatlerinde yerini kara bıraktı. Yağışın gece saatlerinde etkisini artırmasıyla birlikte kent merkezinin yüksek kesimleri beyaza büründü.
ARDAHAN
Ardahan'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle iki kara yolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Kentte etkili olan kar yağışı ve buzlanma, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Kenti Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisi ile Gürcistan'a açılan Türkgözü Gümrük Kapısı'na ulaşım sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunun Ilgar Dağı mevkisi ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.
KARS
Kars'ta kent merkezinde kar yağışının ardından soğuk hava etkili oldu.Sarıkamış ilçesinde de gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışıyla araçlar, yollar, sarıçam ormanları beyaza büründü. Sarıkamış Kayak Merkezi'nin 2. etap pistlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Öğrenciler okula karlı yollarda giderken, araçlar kontrollü şekilde ilerledi.
KARABÜK
Karabük'ün yüksek bölgeleri, etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde oluşan manzara dronla görüntülendi.