"YAĞIŞ DEVAM EDER"

Bayram Alkan, "Bizim buralarda bu mevsimde kar yağışları yoğun olarak başlar. Bundan sonra aşağı yukarı nisan ayına kadar kar yağışı devam eder. Buralar yüksek rakımlı yerleşim yeri olduğu için kar yağışı çok olur. Tahmini rakım ise bin 800 veya bin 900 metredir. Bizim bundan sonra buralarda sürekli olarak yağış devam eder.