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Yaşam

İstanbul'da 15 katlı binada yangın paniği

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İstanbul'da 15 katlı binada yangın paniği
Başlık Resmiİstanbul'da 15 katlı binada yangın paniği

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 15 katlı binanın 12. katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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İstanbul Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi’ndeki bir sitede bulunan 15 katlı binanın 12. katındaki dairede, saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, binada hasar oluştu.

Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Gaziosmanpaşa
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