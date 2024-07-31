İstanbul'da DJ Muharrem Ülker'in 'eski patron' dehşeti: Girdiği her iş yerine saldırıyor

Muharrem Ülker, Beyoğlu'nda DJ olarak çalıştığı mekandan ayrıldı fakat eski patronu peşini bırakmadı. Ülker'in çalıştığı tüm mekanlara silahlı saldırı düzenleyen eski patron hakkında konuşan DJ, "Evden çıkamıyoruz, başıma bir şey gelirse onlar sorumlu" diyerek yeniden şikayetçi oldu.

DJ Muharrem Ülker aylardır 'eski patron' korkusu yaşıyor. Esenyurt'ta geçtiğimiz nisan ayında meydana gelen olayda, Beyoğlu Gümüşsuyu semti Ömer Avni Mahallesi'ndeki bir mekanda Disk Jockey'lik (DJ) yapan Muharrem Ülker, bir süre önce işten ayrılmıştı. Bu süre zarfında başka bir mekanla anlaşan Ülker, yeni işyerinde çalışmak için harekete geçmişti.

Ancak iddiaya göre mekanın patronları Mehmet Mesut D. ve Veysi T., Ülker'in işten ayrılmasına ve başka bir mekana geçmesine sinirlenmişti. Bunun üzerine Veysi T., Ülker'in de bulunduğu mesajlaşma uygulamasındaki gruba “Sen düşündüğüm yere gitmeyi düşünüyorsan eğer, biz de gerekeni yaparız” içerikli bir mesaj atmıştı. Mesaja cevap vermeyen Ülker ardından gruptan ayrılmıştı.

'SELAM'LI SALDIRI

Bu süre içerisinde DJ Muharrem Ülker, Bağcılar Mahmutbey'deki yeni işyerinde çalışmaya başlamıştı. Eski patronlarından tehdit mesajları almaya devam eden Ülker, geçtiğimiz hafta perşembe günü sabaha karşı çalıştığı yeni mekanından araca binerek ayrılmıştı. Ülker, Esenyurt'taki evine gitmek için binanın kapı şifresini gireceği esnada arkasından yaklaşan saldırgan, “Görkem ve Veysi'nin selamı var” dedikten sonra kendisine 3 el ateş etmişti. Saldırı sonucu Ülker yara almadan kurtulurken, kurşunlar kapıya isabet etmişti. Saldırganın sokağa gelip saklandığı ve saldırıda bulunduğu anlar ise kameralara yansımıştı.

"BABALAR SÖZÜNÜ TUTAR"

Olayın ardından Muharrem Ülker'in ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edilmişti. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler inceleme yaptıktan sonra emniyete giderek şikayetçi olmuştu. Polis, Muharrem Ülker'in ifadesi sonrasında şikayetçi olduğu şahısları yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Öte yandan Ülker'in şikayetçi olduğu eski patronlarından Veysi T. olaydan sonra sosyal medya hesabından “Babalar sözünü tutar” yazılı bir mesaj paylaştığı ortaya çıkmıştı. Polisin yaptığı çalışmada tetikçiyi olay yerine bırakan şahsın ise gözaltına alındığı ancak serbest kaldığı ortaya çıktı.

PATRONU DJ'İN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

Öte yandan geçtiğimiz Çarşamba günü saat 01.45 sıralarında bir saldırgan, DJ'in Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde bulunan yeni işyerine gelmişti. Bir süre işyeri çevresinde dolanan saldırgan ardından silahını çekerek mekana kurşun yağdırmıştı. Saldırı anı kameralara yansırken, saldırgan koşarak olay yerinden uzaklaşmıştı. Mekandakiler ise panikle dışarıya çıkmıştı.

MEKANIN CAMINA ATEŞ ETTİLER

Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışması sürerken önceki hafta çarşamba günü gece saatlerinde motosiklet iki saldırgan mekanın önüne geldi. Hemen harekete geçen saldırganlar mekanın camlarına 5 el ateş açtı. Kurşunlar mekanın camına isabet ederken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırı anı ise kameralara anbean yansıdı. Olayın ardından DJ Muharrem Ülker, emniyete gidip yeniden şikayetçi oldu.

KADIN MÜŞTERİLERE DE DEHŞETİ YAŞATMIŞTI

Diğer yandan Ülker'in şikayetçi olduğu eski patronlarından Veysi T.'nin geçtiğimiz sene 10 Temmuz tarihinde erkek arkadaşlarıyla mekana gelen iki kadını gürültü yaptıkları gerekçesiyle kovduğu, kendisine tepki gösteren kadınları ise sokakta silahla kovaladığı ortaya çıkmıştı.

Kadınlara dehşeti yaşatan Veysi T.'nin silahla birlikte Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandığı ancak adli makamlarca serbest kalmıştı.