Lizbon, Paris gibi turizm destinasyonları olan yerlerde yapılan retro sepetli motosiklet turları, İstanbul’da da turistlerin gözdesi oldu. Turistler sepetli retro motosikletlerle İstanbul sokaklarını keşfederken, bir yandan da gördükleri manzaraları fotoğraflayabiliyor. Turu yurt dışından İstanbul’a taşıyan girişimci Cem Akkuş “Bunun en güzel İstanbul'da uygulanabileceğini düşündük. İstanbul'da ilk ve tek olarak bunu hizmete getirdik. Yaklaşık 2 yıldır da devam etmekteyiz” dedi.

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İki girişimcinin hayata geçirdiği sepetli retro motosikletler, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından İstanbul'a gelen turistlerin gözdesi oldu. Turistler sepetli retro motosikletlerle İstanbul sokaklarını keşfediyor.

2024’TE YURT DIŞINDAN GETİRDİLER

Fatih’in Sultanahmet bölgesinde turistlere hizmet veren girişimciler Cem Akkuş ve Semih Aydoğan, kenti farklı bir deneyimle keşfetmek isteyen ziyaretçiler için 2024 yılında yurt dışından sepetli retro motosikletler getirerek yeni bir tur konsepti oluşturdu.

İstanbul'da ilk ve tek! Denenmemiş yeni tur konsepti turistlerin gözdesi, sokakları böyle keşfediyorlar

TARİHİ MOTOSİKLETLE KEŞFEDİYORLAR

Tarihi Yarımada'dan Karaköy'e, Beşiktaş'tan Üsküdar'a kadar İstanbul'un Boğaz hattındaki simge noktaları turistlere motosikletlerle keşfetme imkanı sunan turlar, ilgi topladı. Geleneksel otobüs ve yürüyüş turlarına alternatif olarak düzenlenen gezilerde turistler, motosikletin sepetinde oturarak İstanbul sokakları görüyor, dikkat çeken manzaraları fotoğraflıyor.

İstanbul'da ilk ve tek! Denenmemiş yeni tur konsepti turistlerin gözdesi, sokakları böyle keşfediyorlar

DAR SOKAKLARDA RAHAT ULAŞIM

Gün doğumuyla başlayan turlarda sepetli motosikletler, İstanbul'un dar ve tarihi sokaklarına da kolaylıkla girebiliyor.

İstanbulda ilk ve tek! Denenmemiş yeni tur konsepti turistlerin gözdesi, sokakları böyle keşfediyorlar

“DENENMEMİŞ BİR HİZMET”

Girişimcilerden Cem Akkuş, iki yıl önce hayata geçirdikleri tur projesini şöyle anlattı:

Ülkelerine döndüklerinde arkadaşlarına anlatabilecekleri bir anı oluşturmak istedik ve bunun arayışı içerisine girdik. Aynı zamanda motosiklet sürücüsü olduğumuz için 'Bir motosiklet gezisi ve fotoğraf organizasyonu olabilir mi?' diye düşündüğümüzde Lizbon'da, Paris'te, turizm destinasyonları olan bölgelerde retro sepetli motosiklet görünümlü gezilerin yapıldığını fark ettik ve bunun en güzel İstanbul'da uygulanabileceğini düşündük. İstanbul'da ilk ve tek olarak bunu hizmete getirdik. Yaklaşık 2 yıldır da devam etmekteyiz. Denenmemiş, yapılmamış, farklı, daha önceden görülmemiş bir hizmet.

İstanbul'da ilk ve tek! Denenmemiş yeni tur konsepti turistlerin gözdesi, sokakları böyle keşfediyorlar

KISA SÜREDE KALİTELİ VAKİT

"Günlerce sürecek İstanbul gezisi arasında 3-4 saatte, kısaca İstanbul'u hem Avrupa hem Asya kıtasını, Boğaz Köprüsü'nü, terasları, bahçeleri hızlı bir şekilde göstermek ve en güzel şekilde fotoğraf çekip ailelerine ve çocuklarına anlatabilecekleri bir anı bırakmak amacımız. Tarihi Yarımada'ya gelen misafirlerin sürekli 'Sultanahmet Camisi, Ayasofya Camisi, buraları gezdik.' demesinden ziyade İstanbul'un keşfedilmemiş çok güzel yerlerinin olduğunu göstermek istedik ve bunları en güzel şekilde birleştirerek bir organizasyon haline getirdik.

İstanbulda ilk ve tek! Denenmemiş yeni tur konsepti turistlerin gözdesi, sokakları böyle keşfediyorlar

“İSTANBUL'U PANORAMİK GÖRÜYORLAR"

Girişimcilerden Semih Aydoğan ise şöyle konuştu:

Sarayburnu'ndan başlıyoruz. Sahil kısmından devam ederek Galata Köprüsü'nü geçiyoruz, Dolmabahçe Sarayı'nın önüne geçiyoruz. Dolmabahçe'yi görmek ve anlamak istiyorlar. Oradan Ortaköy'e devam ediyoruz. Ortaköy'de anın tadını çıkartıyorlar. Zaten Ortaköy Camisi İstanbul'un sembolü. Yıldız Parkı'na geçiyoruz. Sonra Boğaz Köprüsü'nden geçip Nakkaştepe'ye geliyoruz. Oradan Kuzguncuk'a inip sahil kısmından Kız Kulesi'nin olduğu bölgeye, o bölgeden de tekrar feribotla başlangıç noktamıza, Sultanahmet'e geri dönüyoruz. İstanbul'u panoramik anlamda görüyorlar.

İstanbul'da ilk ve tek! Denenmemiş yeni tur konsepti turistlerin gözdesi, sokakları böyle keşfediyorlar

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | İstanbul Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSIİstanbul

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