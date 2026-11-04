İstanbul'da sürücüler dikkat! D-100 İncirli Köprüsü'nde 15 günlük trafik kısıtlaması

İstanbul Bakırköy'de D-100 İncirli Köprüsü'nün Topkapı istikameti yan yolu, güçlendirme çalışmaları nedeniyle 8 Kasım Pazar saat 23.00'ten itibaren 15 gün trafiğe kapatılacak. Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki Marmaray köprüsünün yenilenmesi nedeniyle de 3 yol çift yönlü kapatılacak. Bölgede çalışmaların 180 gün sürmesi planlanıyor.

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Bakırköy D-100 İncirli Köprüsü'nde yapılacak güçlendirme çalışmaları çerçevesinde, Topkapı yönü yan yolu 8 Kasım Pazar günü saat 23.00 itibarıyla 15 gün süreyle trafiğe kapatılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) paylaşılan açıklamaya göre, Bakırköy D-100 İncirli Köprüsü'nde güçlendirme çalışmaları gerçekleştirilecek.

Bu çerçevede, Topkapı yönü yan yolu, 8 Kasım Pazar günü saat 23.00 itibarıyla geçici olarak trafiğe kapatılacak. Yan yol sirkülasyonu 15 gün süreyle D-100'e verilecek.

İstanbulda sürücüler dikkat! D-100 İncirli Köprüsünde 15 günlük trafik kısıtlaması

23 KASIM'DA AÇILACAK

Topkapı istikameti yan yolu, 23 Kasım Pazartesi tek şerit olacak biçimde trafiğe açılacak.

Köprüdeki çalışmaların 23 Aralık Çarşamba bitirilmesi ve yan yolun tamamen trafiğe açılması planlanıyor.

Öte taraftan Bakırköy Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki Marmaray hattı üstünden geçen köprü yenilenecek.​​​​​​​

İstanbulda sürücüler dikkat! D-100 İncirli Köprüsünde 15 günlük trafik kısıtlaması

BAKIRKÖY'DE DE BU YOLLAR KAPATILACAK

Bu çerçevede gerçekleştirilecek çalışmalarda, 8 Kasım Pazar günü saat 00.00 itibarıyla Adnan Kahveci Bulvarı, Beyaz Lale Sokak ve Dumlupınar Sokak her iki yönde trafiğe kapatılacak.

Ulaşım ve Trafik Komisyonu kararı doğrultusunda araç trafiği, Dr. Remzi Kazancıgil Caddesi, Rauf Orbay Caddesi ve Kilitbahir Sokak'tan, yaya sirkülasyonu ise köprü yanına inşa edilecek geçici rampa üstünden sağlanacak.

Yapısal ömrünü tamamlamış köprü kaldırılarak yerine 60 metre uzunlukta, 30 metre genişlikte, 3 açıklıklı yeni köprü inşa edilecek çalışmaların, 180 gün sürmesi planlanıyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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