İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu’nun 8. kesimi olan Nakkaş-Başakşehir Otoyolu Projesi’nde çalışmalar hızlandı. 45 kilometrelik projenin Bahçeşehir bölgesinde asfaltlama ve yol tabelası montaj çalışmaları başladı.

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İstanbul trafiğinin en kilit noktalarından biri olan TEM Otoyolu ve Mahmutbey Gişeleri’ndeki araç yoğunluğunu azaltmayı hedefleyen projede hummalı bir çalışma yürütülüyor.

ASFALT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Yüksek katlı konutların hemen yanı başında uzanan dev otoyol koridorunda, geçtiğimiz aylarda bitirilen altyapı hazırlıklarının ardından güzergaha asfalt serilmeye başlanırken, sürücüleri yönlendirecek tabelaların da montajı gerçekleştiriliyor.

İstanbul'da trafik çilesine ilaç olacak projede yeni gelişme! 45 kilometre uzunluğunda

YOĞUN TRAFİK BÖLGESİNE İLAÇ OLACAK

Projenin tamamlanarak hizmete girmesiyle birlikte, özellikle Mahmutbey Gişeleri ve TEM Otoyolu üzerindeki trafik yükünün ciddi oranda hafifletilmesi bekleniyor. Otoyol hattı; Bahçeşehir, Başakşehir, Atatürk Olimpiyat Stadı ve Çam ve Sakura Şehir Hastanesi gibi yoğun nüfus ve ziyaretçi trafiğine sahip bölgelerin ulaşımını doğrudan rahatlatacak.

İstanbul'da trafik çilesine ilaç olacak projede yeni gelişme! 45 kilometre uzunluğunda

TOPLAM UZUNLUĞU 45 KİLOMETRE

Kuzey Marmara Otoyolu’nun 8. kesimini oluşturan Nakkaş-Başakşehir Projesi, 24,2 kilometre ana gövde ve 20,8 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 45 kilometrelik bir uzunluğa sahip. Proje kapsamında, Sazlıdere Barajı üzerinde yükselen ve 196 metre kule yüksekliğine sahip Sazlıdere Gergin Eğik Askılı Köprüsü’nün yanı sıra 10 adet kavşak, viyadükler, 18 adet üstgeçit ve 18 adet altgeçit inşa ediliyor.

İstanbul'da trafik çilesine ilaç olacak projede yeni gelişme! 45 kilometre uzunluğunda

Projede yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte transit araç trafiğinin kent içi trafiğe girmeden Kuzey Marmara Otoyolu, TEM Otoyolu ve İstanbul Havalimanı aksına hızlı ve güvenli bir şekilde bağlanması hedefleniyor.

İstanbul'da trafik çilesine ilaç olacak projede yeni gelişme! 45 kilometre uzunluğunda

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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