İstanbul'daki Hezarfen Havaalanı'nda eğitim uçağı pistten çıktı

İstanbul'un Çatalca ilçesinde bulunan Hezarfen Havaalanı'nda iniş yapan eğitim uçağı, pistten çıkarak toprak alana girdi. Olayda yaralanan olmazken pilot, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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İstanbul'un Çatalca'daki Hezerfen Havaalanı'nda sabah saatlerinde bir eğitim uçağı, iniş yaptığı sırada piste tutunamayarak toprak alana girdi.

PİLOT YARALANMADI

Yaşanan kazada pilot uçağı emniyetli bir şekilde durdururken olayda yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan pilot tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

İlk incelemelerin tamamlanmasının ardından kazanın nedeninin belirlenmesi için teknik çalışma başlatılacağı öğrenildi.

Uçak, teknik inceleme yapılmak üzere bulunduğu yerden çekildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Büyükçekmece Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIBüyükçekmece

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