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İstanbullular çareyi sahil ve parklarda buldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İstanbullular çareyi sahil ve parklarda buldu
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'da etkili olan aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar, serinlemek için sahil ve parklara akın ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'da saat 20.50 itibarıyla sıcaklık 28 derece olarak ölçüldü. Hissedilen sıcaklık ise 30,3 dereceye ulaştı.

Nem oranının yüzde 65'i bulduğu akşam saatlerinde vatandaşlar açık havada vakit geçiriyor.

İstanbullular çareyi sahil ve parklarda buldu - 1. Resim

Beykoz Çubuklu Sahili'nde sıcak havadan bunalan bazı gençler denize girerken, kimileri de balık tutmayı tercih etti. Bazı ailelerin de masalarını kurarak evde hazırladıkları yiyecekleri yedikleri görüldü.

Bebek Sahili'nde ise vatandaşlar sahil şeridindeki banklarda vakit geçirdi. Vatandaşlardan kimilerinin ağaç gölgelerinde dinlendiği, bazılarının ise denize girdiği gözlendi.

İstanbullular çareyi sahil ve parklarda buldu - 2. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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