İstanbul'u sağanak ve fırtına vurdu! İşte en çok yağış alan yer

Mega kent İstanbul'da bugün sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Gün boyunca sahada su baskını ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzlukların yaşandığı İstanbul'da en çok yağış alan yer açıklandı.

Meteoroloji ve AKOM'dan yapılan uyarılarının ardından İstanbul'da bugün sabah saatlerinde sağanak ve kısa süreli fırtına etkili oldu.

AKOM VE METEOROLOJİDEN PEŞ PEŞE UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), alçak basınç sisteminin etkisiyle yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen sağanak geçişlerine karşı uyardı. Meteoroloji ise sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıklayarak, rüzgarın kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

SU BASKINI YAŞANDI, AĞAÇLAR DEVRİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, ekipler gün boyunca sahada su baskını ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara müdahale etti.

Altunizade ve Mahmutbey alt geçitlerinde su tahliye çalışmaları yapılırken, çeşitli noktalarda devrilen ağaçlar nedeniyle 4 araçta hasar oluştu.

İSTANBUL'DA EN ÇOK ORAYA YAĞIŞ DÖKTÜ

İstanbul'da sabah başlayan sağanak ve kısa süreli fırtına zaman zaman etkili olurken, en çok yağış miktarı Kartal Aydos Dağı'nda kaydedildi.

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, en çok yağış miktarı Kartal Aydos Dağı'nda kaydedilirken, bölgede metrekareye 32 kilogram yağış düştü.

Yağışların akşam saatlerinde etkisini azalttığı ancak yarın sabahtan itibaren yerel sağanakların yeniden görülebileceği duyurularak, vatandaşlardan dikkatli olmaları ve uyarıları takip etmeleri istendi.