İtfaiye eri, enkazdan kurtardığı kızla evlendi

6 Şubat depremlerinde itfaiye eri Cebrail Sarsılmaz, enkaz altından kurtardığı Sinem Kaynak ile dünyaevine girdi. Çift, "Olumsuz bir olay neticesinde bir araya gelsek de enkazdan çıkarılan şanslı birkaç kişiydik. Ertesinde hayat bizi birleştirdi. İçimizde buruk bir hüzün var. Hem kendi kayıplarımız hem diğer kayıplar için üzgünüz ancak hayat devam ediyor, mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Ankara İtfaiyesi çalışanı Cebrail Sarsılmaz, 6 Şubat 2023 depremlerinde Kahramanmaraş'taki Müjde Apartmanının enkazından kurtardığı Sinem Kaynak ile evlendi. Çiftin nikahı, Aşık Veysel Nikah Salonunda kıyıldı.

Sarsılmaz, trajik bir olayın sonunda mutlu bir son çıkmasından dolayı hem kendi hem eşi adına heyecanlı olduğunu söyledi. İtfaiye eri , "6 Şubat depreminde arama kurtarmada 13 gün görev aldım. Kahramanmaraş’ta Müjde Apartmanı'ndan eşimi ve kardeşini canlı olarak enkazdan çıkardık. Farklı ve anlatılamayacak bir duygu. Trajik bir olaydan böyle mutlu bir sona kavuştuk" ifadesini kullandı.

"HAYAT DEVAM EDİYOR, MUTLUYUZ"

Sinem Kaynak da duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Olumsuz bir olay neticesinde bir araya gelsek de enkazdan çıkarılan şanslı birkaç kişiydik. Ertesinde hayat bizi birleştirdi. İçimizde buruk bir hüzün var. Hem kendi kayıplarımız hem diğer kayıplar için üzgünüz ancak hayat devam ediyor, mutluyuz."