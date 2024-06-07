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İznik Göllüce'nin 'Dede Çorbası' tarifi 200 yıllık geçmişe dayanıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İznik Göllüce&#039;nin &#039;Dede Çorbası&#039; tarifi 200 yıllık geçmişe dayanıyor

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İznik’e bağlı Göllüce Mahallesi’nde 2 asırdır imece usulüyle devam eden ‘Dede Çorbası’ etkinliği bu yıl da gerçekleşti. Mahalle sakinlerinin hayır için topladıkları malzemelerle yapılan yemek, geçmişlerin hatıralarını yaşatmak için yapılıyor.

Çorbanın yapılma hikâyesini Gülnazik Bektaş ve Şerife Duru şu bilgileri veriyor:

“Eskiden dedelerimiz, ninelerimiz bu çorbayı köy dedesi dediğimiz etkinlikte yatırların başında mezarlıkta yaparlardı. Bütün köylü de oraya çorba almaya giderdi. Eskiler ölünce bu gelenek bir süre olmadı. Şimdi devam ettirme kararı aldık. 5-6 senedir bu etkinliği devam ettiriyoruz. Bir gün önceden gelip hamurunu yoğurduk. Yufka şeklinde açarak kare kare kestik.

İznik Göllüce'nin 'Dede Çorbası' tarifi 200 yıllık geçmişe dayanıyor - 1. Resim

Nanesini, soğanını tüm mahalleli hep birlikte hazırlıyoruz. Aynı gün sabah tavukları harşlıyoruz, suyunu malzemelerini karıştırıp hazır hale getiriyoruz.7 kazan çorba yaptık bugün.

Bütün herkes kaplarıyla, tabaklarıyla geldi çorbasını doldurdu. Bazıları tavuk aldı, bazıları un aldı, malzeme desteği, maddi destek ile tüm mahalle hep birlikte bu senede ‘Dede Çorbamızı’ yaptık” 

Göllüce Mahallesi Muhtarı Hüseyin Kutlu ise, “Yaklaşık 200 yıl önce Göllüce'de bütün köylülerin bahçesinde çalışan, her hanede emeği olan yalnız hiç evlenmemiş ve kimsesi olmayan garip lakaplı biri yaşlandıktan sonra benim bu köyde emeğim var beni bu köye gömün diyerek gömülmek istediği yeri o dönemin önde gelenlerine söyleyerek ricada bulunmuş ve mezar kazılırken kimsenin korkmamasını mezarından karıncaların çıkacağını ve bütün mezarlığı saracaklarını dile getirir.

İznik Göllüce'nin 'Dede Çorbası' tarifi 200 yıllık geçmişe dayanıyor - 2. Resim

Kendisinin oraya gömülmesini söyler ve köylüler de bu isteğini yerine getirirler. Vefatından sonra gösterdiği yer kazılır ve tam da anlattığı gibi orada karınca yuvaları çıkar. Daha sonra ona ermiş gözü ile bakılarak mumlar yakılır, çaputlar bağlanır aynı zamanda da Garip Dede hayrına Dede Çorbası yapılıp bütün köye dağıtılırmış. Çorba günümüzde Uzun Bekirler Sülalesi, Bektaş’lar ve Koca Kardeşler Sülalesi, Acar’lar tarafından Garip Dede hayrına her yıl köylünün de katkılarıyla yapılarak ikram edilir” diye belirtti.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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