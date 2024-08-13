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Kahreden elektrik faciası! Boya yaparken akıma kapılan Abdurrahman Atlı hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adıyaman'da komşusunun evinin damında boyama yapan Abdurrahman Atlı, fırçanın elektrik teline temasıyla akıma kapılarak hayatını kaybetti. Atlı'nın komşuları toprak dökerek olaya müdahale etmeye çalışırken bölgede daha önce de benzer vakalar gerçekleşti. 

Adıyaman'ın Karapınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda komşusunun tek katlı evinin damında boyama yapan 43 yaşındaki Abdurrahman Atlı, boya fırçasının evin üzerinden geçen yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.

Kahreden elektrik faciası! Boya yaparken akıma kapılan Abdurrahman Atlı hayatını kaybetti - 1. Resim

KOVALARLA TOPRAK TAŞIDILAR

Vatandaşlar sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar damda hareketsiz yatan Abdurrahman Atlı'nın ayaklarına dama kovalarla getirdikleri toprağı dökerek vücuttaki akımın çıkmasını sağlamaya çalıştı.

Kahreden elektrik faciası! Boya yaparken akıma kapılan Abdurrahman Atlı hayatını kaybetti - 2. Resim

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise Abdurrahman Atlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Abdurrahman Atlı'nın cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

GERİLİM HATTI DAHA ÖNCE DE CAN ALDI

Öte yandan bölgede evlerin üzerinden geçmekte olan yüksek gerilim hattından dolayı daha önceden de benzer şekilde yaralamalı ve ölümlü olayların yaşandığı iddia edildi.

Kahreden elektrik faciası! Boya yaparken akıma kapılan Abdurrahman Atlı hayatını kaybetti - 3. Resim

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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