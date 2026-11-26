"50 GÜNÜN SONUNDA EK SÜRE İSTEDİ. ONA DA RAZI OLDUK"

İlker Demirhan (54) ise atılan temelin istedikleri gibi olmadığını ve firma yetkilisinin talep ettiği ek sürenin de dolduğunu belirterek, "Eşimin ve benim çabalarımızla dört yıl ya da biraz daha fazla zaman içerisinde biriktirdiğimiz, tek tek aldığımız altınlarımızı bozdurduk. Ondan sonra adamın eline hazır 700 bin lira, nakit olmak üzere para saydık. İşte bu gördüğünüz temeli attılar bize. Ama bu da istediğimiz türden bir temel değildi. Burada da kandırıldık. Bunun yanı sıra söylediği sözün ardında duramadı, durmadı. 50 gün süre vermişti, yerine getirmedi. 50 günün sonunda ek süre istedi. Ona da razı olduk. O da geçti. Ve hayallerimizle oynadı, çocuklarımın hayalleriyle oynadı. Ev yaptırma konusunda yanaşan herkese güzel vaatlerle, ondan sonra ‘imkan sunarım' vaadiyle kumpas kurdu diyeyim, tamam mı? Ağ kurdu ve ağına herkesi düşürdü" dedi.