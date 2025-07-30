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Kamuflajlı savcı saatlerce bekleyip fotoğrafladı: Tetiğe değil, deklanşöre bas!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Cumhuriyet Savcısı Vedat Soğukpınar, hobi olarak başladığı fotoğraf merakını profesyonel 'yaban hayat fotoğrafçısı' olarak devam ettiriyor. Soğukpınar'ın kamuflajla saatlerce hareketsiz bekleyerek çektiği yaban hayatı fotoğrafları görenleri hayran bırakıyor.

Samsun Bölge Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Vedat Soğukpınar, yıllardır kuş fotoğrafçılığı yapıyor.

İzinli olduğu günlerinde herkesin uyuduğu saatlerde kamuflajını giyip Samsun Kızılırmak Deltası'na giderek kuşları fotoğraflayabilmek için saatlerce bekliyor.

Bir kuş türünün fotoğrafını çekmek için saatlerce kıpırdamadan bekleyen Soğukpınar, Türkiye'nin farklı bölgelerinde bulunan 350'ye yakın kuş türünü fotoğrafladı.

Kamuflajlı savcı saatlerce bekleyip fotoğraflıyor: Tetiğe değil, deklanşöre bas! - 1. Resim

AVCILARA KARŞI DOĞANIN GÜZELLİKLERİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR

Çektiği fotoğrafların yanı sıra ilginç ve gözlemlenmesi zor anları da videoya alan Savcı Soğukpınar, bu anları kendisine ait sosyal medya hesaplarından paylaşarak tüm vatandaşların görmesine vesile oluyor.

Avcılığa karşı olarak doğanın tüm güzelliklerini gözler önüne seren Soğukpınar, "Tetiğe değil, deklanşöre bas" mottosuyla vatandaşlara tabiat ve çevre bilinci aşılıyor.

Kamuflajlı savcı saatlerce bekleyip fotoğraflıyor: Tetiğe değil, deklanşöre bas! - 2. Resim

Savcı Soğukpınar'ın sosyal medyadaki paylaşımları, vatandaşlar tarafından büyük beğeni topluyor. Hayatlarında ilk kez değişik kuş türlerinin varlığından haberdar olan vatandaşlar, emeklerinden dolayı Soğukpınar'a teşekkürlerini sunuyor.

Görülmesi oldukça zor olan yaban hayvanları ve kuş fotoğrafları, Samsun'un tanıtımına da yardımcı oluyor.

Kamuflajlı savcı saatlerce bekleyip fotoğraflıyor: Tetiğe değil, deklanşöre bas! - 3. Resim

BALIK KARTALINDAN KAŞIKÇIYA KADAR BİRÇOK TÜRÜ BU SENE GÖRÜNTÜLEDİ

Savcı Soğukpınar'ın objektifine bu yıl itibarıyla şu ana kadar çoğu Kızılırmak Deltası olmak üzere balık kartalı, çamurcunlar, altın yağmurcun, kukumav, yalı çapkını, uzunbacak, kaşıkçı, saz delicesi, florya, kızıl sırtlı örümcek kuşu, saka, taş bülbülü ve saz horozu gibi birçok kuş türünün yanı sıra kızıl tilki gibi yaban hayvanları da yakalanıyor.

Kamuflajlı savcı saatlerce bekleyip fotoğraflıyor: Tetiğe değil, deklanşöre bas! - 4. Resim

Kamuflajlı savcı saatlerce bekleyip fotoğraflıyor: Tetiğe değil, deklanşöre bas! - 5. Resim

Kamuflajlı savcı saatlerce bekleyip fotoğraflıyor: Tetiğe değil, deklanşöre bas! - 6. Resim

Kamuflajlı savcı saatlerce bekleyip fotoğraflıyor: Tetiğe değil, deklanşöre bas! - 7. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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