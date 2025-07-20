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Kamyon şoföründen sıra dışı düğün: Süsledi, gelini aldı, şehir turu attı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kamyon şoföründen sıra dışı düğün: Süsledi, gelini aldı, şehir turu attı
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Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kamyon şoförü Ali Kemal Kazancı, hafriyat kamyonunu süsleyerek gelin arabası yaptı. 26 yaşındaki Kazancı, evleneceği Nermin Kazancı'yı kamyonla babaevinden alarak şehir turu attı.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kamyon şoförlüğü yapan Ali Kemal Kazancı, mutlu gününde aracını gelin arabası olarak kullandı.

Kamyon şoföründen sıra dışı düğün: Süsledi, gelini aldı, şehir turu attı - 1. Resim

Karaçalı Mahallesi'nde yaşayan 26 yaşındaki Kazancı, hayatını birleştirdiği 23 yaşındaki Nermin Kazancı'nın Çele Mahallesi'ndeki babaevine hafriyat işi yaptığı kamyonunu süsleyerek gitti.

Kamyon şoföründen sıra dışı düğün: Süsledi, gelini aldı, şehir turu attı - 2. Resim

Kız alma merasimi için evin önüne gelen damat Kazancı, "Evleniyoruz, mutluyuz" yazısı asılı kamyonla gelini aldıktan sonra şehir turu attı.

Kamyon şoföründen sıra dışı düğün: Süsledi, gelini aldı, şehir turu attı - 3. Resim

Damat Kazancı, kamyonunu gelin arabası yapma fikrinin aniden aklına geldiğini, geline de sürpriz yapmak istediğini dile getirdi. Nermin Kazancı da kendisi için çok büyük sürpriz ve güzel bir anı olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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