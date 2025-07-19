Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Kanseri yendi, doktorun tavsiyesi sayesinde hayatı değişti: 15 gün burada kaldığında kanın değişiyor!

Kanseri yendi, doktorun tavsiyesi sayesinde hayatı değişti: 15 gün burada kaldığında kanın değişiyor!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kanseri yendi, doktorun tavsiyesi sayesinde hayatı değişti: 15 gün burada kaldığında kanın değişiyor!
Kanser, Arıcılık, Sağlık, Erzurum, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

79 yaşındaki Mehmet Kansız akciğer kanserini yendikten sonra başladığı arıcılığa 35 yıldır emek veriyor. Erzurum yaylalarında bal üreten Mehmet Amca sağlığı arıcılıkta bulduğunu söyledi. Kanser hastalarına tavsiye ettiği mesleğe başlama hikayesini anlattı.

Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya gelen Mehmet Kansız'a 1989 yılında geçirdiği rahatsızlık sonucu akciğer kanseri teşhisi konuldu. Tedaviler sonrası kanseri yenen Kansız, doktorunun "hafif iş yap" tavsiyesi üzerine kardeşinin aldığı kovanlarla  arıcılığa başladı.

Dağlarda 35 yıldır bal üreten ve son 11 yılını Erzurum yaylalarında geçiren Kansız, hayatının ikinci baharında huzuru ve sağlığı arıcılıkta buldu.

Mehmet Kansız, kanser teşhisi konulduğunda çok üzüldüğünü ancak zorlu sürecin ardından tedavi olduğunu anlattı.

"'HOCAM NE YAPMAMI ÖNERİRSİNİZ' DİYE SORDUM"

Hastane sürecinin ardından yeni bir hayata başladığını ifade eden Kansız, şöyle konuştu:

Kanseri yendi, doktorun tavsiyesi sayesinde hayatı değişti: 15 gün burada kaldığında kanın değişiyor! - 1. Resim

"Doktorlar son tetkiklere baktıktan sonra kanserden kurtulduğumu söylediler. Doktora gidip 'Hocam ne yapmamı önerirsiniz' diye sordum. Doktor da 1-2 ay hafif işler yapmamı tavsiye etti. Sonra kardeşim hafif iş diye bir kovan aldı. Ardından Avrupa'da yaşayan bir arkadaşım da kovan yolladı, ben de kovan aldım. 7 kovanla Bayburt'un yaylalarında arıcılığa başladım. Bir arkadaşın arılarının yanına ben de kovanlarımı koydum. Arıcılıktan hiç anlamazdım. Bu işin peşine düştüm. Sonra kursuna gidip bu işin her şeyini öğrendim. Böylelikle arıcılığa başlamış oldum."

Kanseri yendi, doktorun tavsiyesi sayesinde hayatı değişti: 15 gün burada kaldığında kanın değişiyor! - 2. Resim

"ÖLENE KADAR ARICILIK YAPACAĞIM"

Kansız, Erzurum'un İspir ilçesinde 2014 yılından bu yana tek başına arıcılık yaptığını belirterek, mayıs ayı başında geldiği yaylada ekim ayının sonlarına kadar vakit geçirdiğini anlattı.

Sağlığını yaylalarda yaşamaya borçlu olduğunu dile getiren Kansız, "Hastalıklara yakalanmamak için yaylalarda kalın. 15 gün burada kaldığında kanın değişiyor. Arıcılığı herkese tavsiye ederim." dedi.

Arıcılığı bir ekonomik gelir için yapmadığını söyleyen Kansız, "Ölene kadar arıcılık yapacağım. Bende 'arıcılık yaparken para kazanacağım' hesabı yok. 79 yaşındayım, gençliğimde kazanacağımı kazandım. Çocuklarıma şirket kurdum. Ben burada yaşıyorum. Ara sıra ziyaretime gelirler. Ayaklarım bağlanana kadar bu işte devam edeceğim. Arıcılığı bırakamam." diye konuştu.

Kanseri yendi, doktorun tavsiyesi sayesinde hayatı değişti: 15 gün burada kaldığında kanın değişiyor! - 3. Resim

 

Kanseri yendi, doktorun tavsiyesi sayesinde hayatı değişti: 15 gün burada kaldığında kanın değişiyor! - 4. Resim

Kanseri yendi, doktorun tavsiyesi sayesinde hayatı değişti: 15 gün burada kaldığında kanın değişiyor! - 5. Resim

Kanseri yendi, doktorun tavsiyesi sayesinde hayatı değişti: 15 gün burada kaldığında kanın değişiyor! - 6. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

Horlama şikayetiyle gitti, gerçeği öğrendi! Geç kalsa sonu olabilirmişABD'de araç kalabalığın arasına daldı! 20'den fazla yaralı var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Boğulma tehlikesine anında müdahale ediyor! İnsansız can kurtaran robotu hayat kurtarıyor - YaşamBoğulma tehlikesine anında müdahale ediyor! İnsansız can kurtaran robotu hayat kurtarıyorBir kent bunu konuşuyor! Keloğlan'ın doğduğu ev ve eşeği bulundu - YaşamKeloğlan'ın doğduğu ev ve eşeği bulunduSuriyeli işçiler deprem sandı! Şantiyedeki kaza yürek hoplattı - YaşamSuriyeli işçiler deprem sandı!Sakarya Nehri'nde bir dev! Amatör balıkçılar yakaladı, neredeyse 2 metre - YaşamSakarya Nehri'nde bir dev! Amatör balıkçılar yakaladıYağışsızlık, aşırı sıcaklar ve insan faktörü! OGM uyardı: Yeni yangınlara dikkat! - YaşamYağışsızlık, aşırı sıcaklar ve insan faktörü!Sanayide tamirci, ringlerde şampiyon! Tek amacı Türkiye'yi temsil etmek: Kastamonu'nun gururu Hüseyin Eren - YaşamSanayide tamirci, ringlerde şampiyon!
Sonraki Haber Yükleniyor...