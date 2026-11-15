Yaşam

Kapadokya'da sıcak hava balonuna fırtına engeli

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Kapadokya'da sıcak hava balonuna fırtına engeli
Başlık ResmiKapadokya'da sıcak hava balonuna fırtına engeli

Kapadokya'yı ziyaret eden turistlerin ilgi gösterdiği sıcak hava balonu turu, bölgede etkili olan rüzgar ve fırtına nedeniyle yarın da yapılamayacak.

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Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerin gökyüzünden izlenmesine imkan sağlayan Kapadokya'daki sıcak hava balonu turları, 11 Kasım Çarşamba gününden beri özellikle yükseklerde etkisini artıran rüzgar ve fırtına nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne (SHGM) bağlı Kapadokya Slot Hizmetleri Merkezinin meteorolojik değerlendirmesine göre, olumsuz hava koşulundan dolayı tur yarın da yapılamayacak.

Kapadokyada sıcak hava balonuna fırtına engeli
Başlık ResmiKapadokyada sıcak hava balonuna fırtına engeli

ORTALAMA 220 GÜN BALON TURU YAPILABİLİYOR

Sıcak hava balonu turlarının hava şartlarının normalleşmesi halinde hafta içinde yeniden düzenlenebileceği öğrenildi.

Kapadokya'da sıcak hava balonlarının uçuş izni, SHGM'nin meteorolojik şartları değerlendirmesinin ardından veriliyor. Bölgede yılda ortalama 220 gün balon turu yapılabiliyor.

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Editör : ALİ TÜFEKÇİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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