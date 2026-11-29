Kırklareli'nde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırırken, Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda araç kuyruğu oluştu. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı bölgede bazı araçlar yolda kalırken, ekipler ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Dereköy Sınır Kapısı çevresinde sabah saatlerinde başlayan yağış, ilerleyen saatlerde şiddetini artırdı.

Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Kırklareli beyaza büründü, sınırda kuyruk uzadı

KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETREYE ULAŞTI

Dereköy Sınır Kapısı yolunda kar kalınlığı 10 santimetreye kadar yükseldi. Yoğun yağış nedeniyle bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, Bulgaristan'a geçiş güzergâhında yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Kırklareli beyaza büründü, sınırda kuyruk uzadı

EKİPLERDEN KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI

Karayolları 15. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımın aksamaması için bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Kırklareli beyaza büründü, sınırda kuyruk uzadı

METEOROLOJİ'DEN UYARI GELDİ

Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünün tahminine göre, 29 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında Kırıkkale’de en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın Kırıkkale’de hafta boyunca etkili olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, iç ve yüksek kesimlerde buzlanma ve don görülebileceğini belirterek, güncel hava tahminleri ile meteorolojik uyarıların takip edilmesini istedi.

Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Kırklareli beyaza büründü, sınırda kuyruk uzadı

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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